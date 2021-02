Ic-arts Anke (42) kijkt geen tv meer: ‘Ik hoef het allemaal niet meer te zien’

,,We dachten in de zomer nog dat we bij een tweede golf de reguliere zorg overeind konden houden. Dat is niet helemaal gelukt. De snelheid van de toestroom van patiënten is nu veel lager, maar we werken al vanaf oktober non-stop hard door. De eerste golf was, achteraf gezien, een korte piek. We hebben er veel van geleerd, er zijn nu twee medicijnen die we toedienen, waardoor meer patiënten net langs de ic scheren. We redden het net wat beter.