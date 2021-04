‘Ik kan me herinneren dat ik het gelezen heb, maar wat erin stond...’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: een boek lezen.

Ik lees veel. Kranten, internetpagina’s, vooral veel boeken. Romans, voor de leuk, maar met name vakliteratuur: zelfhulpboeken, wetenschappelijke boeken, biografieën en maatschappelijke analyses. Ik speel dan ook wel een beetje vals, omdat mijn werk voor een belangrijk deel bestáát uit lezen. Voor elk boek dat ik schrijf, lees ik er ongeveer vijftig.

Ik zeg dit niet om op te scheppen, maar omdat ik tot voor kort steevast tegen een probleem aanliep. Ik las dan wel veel, maar vergat ook weer bijna alles. Ik las een boek van kaft tot kaft en zette het daarna weer netjes terug in de boekenkast. Had ik de informatie in het boek twee jaar na dato weer nodig, dan dacht ik bij mezelf: ‘Ja, goh, dat heb ik een tijd geleden gelezen. Ik kan me vaag herinneren dat ik het een interessant boek vond. Maar wat er ook alweer in stond...?’

En vervolgens moest ik dan voor de benodigde kennis het boek zo ongeveer herlezen. Onhandig natuurlijk, zeker wanneer je een boek leest voor je werk. Als je de inhoud alweer vergeten bent tegen de tijd dat je die nodig hebt, had je het boek net zo goed niet kunnen lezen.

Methode

Mijn huidige methode is het resultaat van jaren experimenteren met ezelsoortjes en onleesbare notities in de kantlijn. Wie weet is het niet de meest effectieve manier, maar voor mij werkt ‘ie prima. Misschien voor jou ook wel, wanneer je voor je werk een boek leest en de belangrijkste zaken nooit meer wil vergeten.

1. Lees eerst de inhoudsopgave (mits aanwezig). Bedenk alvast: waar ga ik deze informatie voor nodig hebben? Waar kan ik die voor gebruiken?

2. Zet tijdens het lezen bij de passages of zinnen die je belangrijk vindt een streep in de kantlijn. Plak een kleurige post-it bovenaan de betreffende pagina, zo kun je het snel terugvinden. Het ziet er later in de kast ook nog eens verdomd feestelijk uit.

3. Vervelende, maar noodzakelijke stap: heb je het boek uit, ga dan een halfuur achter je computer zitten en tik de aangestreepte zinnen uit. Verwerk je aantekeningen. Hoe sneller je dit doet na het lezen van het boek, hoe verser in je geheugen. Sla het document vervolgens op in een speciale map (tip: maak een back-up!), of in de cloud, in een notitieprogramma als EverNote.

4. Optioneel: print het document uit en markeer opnieuw de dingen die het belangrijkst zijn. Zo heb je de absolute kern altijd bij de hand.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

