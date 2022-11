‘Ik krijg een overdosis nare verhalen in dit werk, mijn steentje bijdragen helpt’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Madjori Veldema (63) is consulent klachtbehandeling bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

Wat doe je als consulent klachtbehandeling precies?

,,We krijgen via diverse kanalen klachten van mensen binnen dat ze zijn gediscrimineerd. Ik neem contact met de melder op en vraag hoe het precies is gegaan. Ik vraag echt goed door en doe onderzoek. Soms is het geen discriminatie en kun je niks. In het kader van hoor en wederhoor maak ik, als de melder dat wil, een conceptbrief voor bijvoorbeeld de werkgever. Die stuur ik dan door. Daarin staat wat wij doen, wat de beleving is van de melder en wat de melder wil. Dat varieert van excuses tot aan een bemiddelingsgesprek, of erkenning voor wat er is gebeurd. Soms ben ik twee maanden bezig en besluit de persoon het toch niet door te zetten. Veel mensen vinden het eng om een melding te maken over hun werkgever.’’

Waarom is dat?

,,Omdat ze niet weten hoe die gaat reageren. Veel bedrijven pakken zo’n melding goed op. Ze schrikken ervan en gaan ermee aan de slag. Maar je hebt ook organisaties die zeggen dat ze niet discrimineren, omdat er mensen van kleur bij hen werken. Dat is echt een onzinargument. Gelukkig ondernemen de meeste bedrijven actie, maar er zijn dus ook organisaties die blijven volhouden dat er niets aan de hand is.’’

Welke klachten komen het meeste binnen?

,,Klachten over ras, huidskleur, afkomst, seksuele voorkeur en godsdienst. Ik heb gemerkt dat vrouwen meer last hebben van discriminatie dan mannen. Zo hoor ik regelmatig dat het dragen van een hoofddoek leidt tot nare opmerkingen en uitsluiting.’’

Raken de verhalen van mensen je weleens?

,, Alles wat met uitsluiting, arbeid en kinderen te maken heeft vind ik erg pijnlijk. Zoals een afdelingsuitje waarbij iedereen mag komen, behalve die ene persoon. Of dat een hele afdeling een postbakje krijgt, maar jij niet. Dat soort kinderachtige dingen vind ik erg vervelend om te horen. Die oneerlijkheid.’’

Is dat niet heel lastig?

,,Ik denk altijd maar dat ik een deel van de oplossing ben en niet van het probleem. Zo hou ik mezelf staande in dit werk. Want je krijgt een overdosis aan nare verhalen. Het helpt me om te denken dat ik een steentje bijdraag.’’

Heb je zelf te maken gehad met discriminatie?

,,Zeker weten. Als dochter van een Indische moeder en een Surinaamse vader heb ik regelmatig opmerkingen naar mijn hoofd gekregen. Zoals: ‘Wat spreek jij goed Nederlands’ of ‘Wat knap dat je op het VWO zit’. Maar ik heb als recruiter ook meegemaakt dat mensen niet opstaan bij een sollicitatiegesprek, omdat ze mij niet associeerden met een recruiter. Of dat ik zelf een gedeelte van een opleiding moest betalen, terwijl drie andere mannelijke collega’s dat niet hoefden. En dat zij fulltime werden doorbetaald tijdens het volgen van de opleiding en ik 32 uur. Dat soort dingen.’’

Wat is het leukste aan je werk?

,,Ik heb echt het idee dat ik bijdraag aan een oplossing en de bewustwording van mensen en bedrijven. Dat ik hen meer inzicht geef. Dat geeft me een goed gevoel.’’

En wat is minder leuk?

,,We hebben te maken met pieken en dalen. Daarmee bedoel ik dat we tijdens pieken heel veel meldingen binnenkrijgen. Dat ik echt zit te piekeren over hoe ik ze allemaal tijdig afhandel. Maar er zijn ook periodes dat er heel weinig klachten zijn. Dan is er veel minder werkaanbod. Vaak ga ik dan materiaal lezen wat me meer inzicht geeft en helpt. Zoals het verzamelen van achtergrondinformatie en goed uitzoeken hoe bepaalde dingen nou echt in elkaar zitten.”

