Internationale fastfoodketens spinnen garen bij ons drukke leven: ‘Alles moet snel en makkelijk’

Zo worden werknemers gelukkiger op hun werk

3 oktober We voelen ons best gelukkig op werk. Zeker als de collega's leuk zijn, de werkdruk niet te hoog ligt en ook de leidinggevende niet te sturend is. Maar het is ook op werk normaal om niet zo lekker in je vel te zitten. Deze bedrijven doen er alles aan om dit te voorkomen.