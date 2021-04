Investeren in stilgevallen festivalbranche? De Dragons durven het aan met deze start-up

Dragons' DenDe barman in je broekzak. Zo omschreef Dragons’ Den -deelnemer Daniel van Drunen zijn dienst die luistert naar de naam Airchip. In de laatste aflevering van het seizoen was te zien hoe hij en zijn compagnon Jan ten Kate op zoek gingen naar een investering van 200.000 euro. Ze overtuigden Won Yip en Nikkie Plessen om beiden 150.000 euro te investeren.

Het dansje waarmee de pitch werd afgetrapt, symboliseerde het verlangen naar festivals die we als gevolg van de coronamaatregelen al anderhalf jaar moeten missen. Als we de politiek mogen geloven is het einde in zicht, en zodra we straks weer mogen, belooft Airchip dat je beleving nóg beter zal worden. De start-up maakt het mogelijk met een app waarmee drankjes en andere consumpties op afstand kunnen worden besteld. Als bezoeker hoef je dus niet meer in de rij te staan, terwijl het werk van de barman een stuk overzichtelijker wordt.

Zoals dragon Michel Perridon in de uitzending van WNL direct al zei, past Airchip perfect in het straatje van collega-investeerder en horecamagnaat Won Yip. De Amsterdamse topondernemer stak dit seizoen nauwelijks geld in bedrijven van deelnemers, maar zag toch ook wel in dat hij deze kans niet kon laten lopen. Hij pakte ‘m uiteindelijk samen met Plessen.

Overbruggingsbudget

,,We kwamen in eerste instantie voor 200.000 euro”, legt Van Drunen uit aan De Ondernemer. ,,De waardering hebben we bewust wat lager ingezet omdat Airchip al flink wat overheidssubsidies en een corona-overbruggingsbudget heeft ontvangen. We wilden absoluut niet worden weggelachen door de dragons.”

Met de interesse van zowel Pieter Schoen (400.000 euro voor 40 procent), Plessen (200.000 euro voor 20 procent) en Yip (250.000 voor 25 procent) pakte die strategie bijzonder goed uit. Van Drunen: ,,Dat bracht ons in de positie om de gevraagde investering wat op te schroeven om ‘m vervolgens te splitsen voor Yip en Plessen. Ook dat verliep volgens plan waardoor we met Airchip weer langzaam kunnen opschalen. Door corona was er voor drie man personeel geen plek meer en ook hebben we flink moeten besparen op de outsourcing.” Van Drunen haast zich te zeggen dat de deal nog niet is afgerond, maar dat de investering van enorme waarde kan zijn. ,,Helemaal nu de wereld weer langzaam opengaat.”

Quote Het zou zomaar eens kunnen dat we straks met de groten der aarde om tafel zitten Daniel van Drunen, Airchip

Gaandeweg de gesprekken met hun potentiële investeerders is het de medeoprichter van Airchip wel duidelijk geworden dat de start-up meer in huis kan halen dan alleen twee flinke zakken met geld. In de uitzending van donderdagavond zei Plessen al dat ze goede contacten heeft in de festivalwereld en Van Drunen is daar inmiddels van overtuigd. ,,Zonder namen te noemen zou het zomaar eens kunnen dat we straks met de groten der aarde om tafel zitten. Daarnaast is het vooral erg fijn om de betrokkenheid van Yip en Plessen te voelen. Zo heeft Wouter Meeuwisse (oud-Dragons’ Den-deelnemer met loyaliteitsprogramma Loyyo, red.) onze techniek uitvoerig getest.”

Sabbatical

Het kan verkeren voor de ondernemer die al tien jaar lang festivals organiseert en in 2017 begon met het onderzoek naar de mogelijkheden voor Airchip. Afgelopen december nog nam Van Drunen een ‘verplichte’ sabbatical. Het werk lag stil omdat er was teruggeschaald in personeel, zakenpartner Ten Kate met ouderschapsverlof was en er feitelijk dus niet gewerkt kon worden. Het aantal maanden dat de start-up nog zonder geld kon overleven, nam ondertussen gestaag af waardoor er werd gekozen voor een (succesvol) optreden op de nationale televisie.

De druk is inmiddels echter alweer van de ketel aangezien Airchip een innovatielening van Rabobank toegekend heeft gekregen. ,,Daar zijn we geweldig blij mee. Ik moet zeggen dat ik sowieso onder de indruk ben van de subsidies die vanuit de staat zijn gekomen en de innovatiemogelijkheden die ons zijn geboden. Helemaal toen we het punt bereikten waarop investeerders door de onzekere toekomst bij ons wegliepen. De recente lening van de bank zorgt ervoor dat we nu ook rustig de tijd kunnen nemen om de samenwerking met de dragons rond te maken.”

Perfectioneren

Van Drunen geeft aan dat de coronacrisis het bedrijf eveneens zeer kostbare tijd heeft geschonken. ,,Het klinkt misschien gek, maar door de crisis zijn wij in de gelegenheid gekomen om onze dienst te perfectioneren. Zoals we op televisie al vertelden, hebben we ruim 700.000 euro gebruikt om de twee apps (één voor de bezoeker en één voor de barman, red.) te ontwikkelen en te testen. De lockdown zorgde ervoor dat we nog uitgebreider konden testen, bijvoorbeeld tijdens evenementen in Paradiso waarbij toen nog een beperkt aantal mensen aanwezig mocht zijn.”

,,Inderdaad, kijk je naar de opstartfase van de samenleving, dan is Airchip een nuttige dienst om tijdens festivals en concerten gepaste afstand van elkaar te bewaren, besluit Van Drunen. ,,Toch benadruk ik graag dat we de app daar niet voor ontwikkeld hebben. De crisis is straks voorbij en geloof me als ik zeg dat iedereen ons nog steeds wil gebruiken zodra we weer als vanouds van festivals kunnen genieten.”

