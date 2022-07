Iris (27) bedenkt recepten voor HelloFresh: ‘Het is leuk dat zoveel mensen mijn recepten uitkiezen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Iris van der Haagen (27), is sinds november receptontwikkelaar bij HelloFresh Benelux in Amsterdam.

Wat doe je als receptontwikkelaar precies?

,,Eigenlijk verklapt de naam al wat ik doe, namelijk het ontwikkelen van nieuwe recepten. Dat doe ik aan de hand van feedback van onze klanten. Dan krijgen we bijvoorbeeld te horen dat ze meer vegetarische of juist snelle recepten willen. Ik bedenk deze recepten. Die pitch ik bij collega’s, die we vervolgens samen maken en proeven. Als een gerecht door ons wordt goedgekeurd dan gaat het door naar ons testpanel. Die proeven het ook en kijken of het recept duidelijk te volgen is. Vervolgens komt de laatste feedback terug. Daarna gaat het door naar andere afdelingen om het recept klaar te maken voor het menu.’’

Probeer je ook zelf al die recepten uit?

,,Zeker en dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk. We moeten de recepten kritisch beoordelen en uitgebreid proeven, voordat we besluiten of het geschikt is.’’

Hoe bedenk je al die gerechten?

,,Ik ben de hele dag bezig met eten, dus mijn hoofd zit vaak al vol ideeën. Daarnaast haal ik inspiratie uit reizen, kookboeken, zelf uit eten gaan en van Instagram.’’

Wanneer is een recept voor jou geslaagd?

,,Als het heel erg lekker is en het binnen de richtlijnen van HelloFresh past. Bijvoorbeeld dat een gerecht binnen een halfuur op tafel moet staan, het gebruiken van bepaalde ingrediënten en dat het gerecht voldoet aan onze voedingswaarden. Daarnaast moet het ook origineel zijn en niet te veel lijken op andere gerechten die we al hebben. Dus we zijn wel kritisch of iets echt op het menu mag komen.’’

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,We hebben kook- en kantoordagen. Op kookdagen sta ik de hele dag in de keuken. Meestal kook ik zo’n vier recepten op een dag. Ik verzamel alle ingrediënten en dan kan ik beginnen. Tijdens het koken maak ik notities, wat sneller ging dan verwacht of wat juist tegenviel. Ik doe dat niet alleen. We koken met z’n vieren en als iedereen zijn eerste gerecht af heeft, gaan we samen proeven. Dan beoordelen we de recepten aan de hand van een formulier met allemaal vragen. Zo gaan we door tot we alle gerechten hebben uitgeprobeerd. Daarna volgt een kantoordag waarbij ik de beoordelingen verwerk, analyses uitvoer en recepten aanpas.’’

Wat is je favoriete gerecht?

Lachend: ,,Ik hou zo van eten dat het vaak verandert. Maar op dit moment is het de kapsalon met vegetarische shoarma. Het is een lekkere guilty pleasure, maar dan op een gezondere manier. Je maakt de frietjes zelf en het zit vol met verse groente.’’

Welke recepten heb je zelf gemaakt?

,,Een caesar salade met geroosterde kikkererwten in plaats van kip. Dat was een beetje risky, omdat het echt een klassieker is. Maar de salade viel erg in de smaak bij onze klanten. Daarnaast heb ik een laksa uit Singapore verzonnen. Dat is een noedelsoep met garnalen. En binnenkort kunnen klanten mijn gepaneerde broccoli-noedelbowl bestellen. Dat is een gerecht voor gezinnen. Kinderen vinden het vaak lastig om groenten te eten, maar op deze broccoli zit een krokant paneerlaagje waardoor ze hopelijk op een lekkere manier toch hun vitamientjes binnenkrijgen.’’

Wat is het leukste aan je werk?

,,De afwisseling. Twee dagen in de week sta ik in de keuken en mag ik lekker koken. En de andere drie dagen zit ik achter mijn laptop ideeën uit te werken. Dat bevalt me heel goed. Daarnaast is het ontzettend leuk dat zoveel mensen mijn recepten uitkiezen om thuis te maken. Dat is echt supervet!’’

En wat is minder leuk?

,,Soms heb je een megaleuk idee voor een recept waar al je collega’s enthousiast over zijn, maar dat het veel minder scoort dan je had verwacht. Dat is dan wel echt een domper. Daar kan je wel van balen. Maar gelukkig komt dat niet vaak voor.’’

