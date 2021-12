Jaap was baas van ‘coronabedrijf’ GGD, nu waakt hij over jouw veiligheid: ‘Gaat om actie en onmiddellijke reactie’

Vrachtwa­gen­chauf­feur heeft last van verouderd imago: ‘Chauf­feurs­le­ven is helemaal veranderd’

Vrachtwagenchauffeurs zijn onmisbaar, maar ook schaars. Nu de economie verder aantrekt hebben we ze meer dan ooit nodig. Maar voldoende personeel vinden is lastig zolang het imago niet klopt met de werkelijkheid, zeggen experts. Wat ook niet helpt is dat chauffeurs over het algemeen te weinig waardering krijgen.

9 december