‘Je bent chronisch net niet aan het instorten’: wat is een ‘burn-on’?

Waarom veel mensen ontevreden zijn in hun werk maar toch geen nieuwe baan zoeken

Elke dag met lood in je schoenen naar het werk, maar wisselen van baan gaat op de een of andere manier niet. Want ja, je collega’s zijn wel heel gezellig en een vast inkomen is ook wat waard. Zo zit 1 op de 5 Nederlanders ‘opgesloten in een baan’. En dat is niet zonder gevolgen, blijkt uit promotieonderzoek van organisatiepsycholoog Merel Feenstra-Verschure.

4 oktober