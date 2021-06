Je moet als tuinman steeds meer kunnen, zien Bas en Freek: ‘We zijn groene bouwvakkers’

Nico's hengel­sport­win­kel overleefde corona, maar dreigt nu alsnog failliet te gaan: ‘Er komt niemand meer’

28 juni De hengelsportzaak van Nico van der Lee in Duindorp is bekend onder vissers in heel Nederland. Van heinde en ver komen ze bij hem voor aas, vishengels en ander vistuig. De Haagse ondernemer overleefde de lockdown, maar dreigt nu alsnog kopje onder te gaan door nieuw parkeerbeleid van de gemeente Den Haag. ,,Er komt echt niemand meer.’’