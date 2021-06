Jennifer raakt haar baan kwijt omdat ze geen vaccin wil: ‘Dit pakt ons onze rechten en vrijheden af’

Waar Ronald werkt, is het nóg heter dan buiten: ‘Het is hier net een sauna’

17 juni Deze mannen zijn echt niet van suiker en smelten zeker niet van een beetje warmte. Want waar zij werken is het altijd al warm. Of ze krijgen het er wel van wat ze doen. Maar nu, nu is het ook voor hen bikkelen. Liters water jagen Daniël, Ronald, Johnny, Tom en Goderic er doorheen om op de been te blijven. ,,Dit is al mijn derde T-shirt vandaag, zoveel zweet ik.”