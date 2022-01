Johan Goossens deed er maanden over die man te ontslaan: 'Kreeg er buikpijn van’

Vluchte­ling Arfan ziet na zes jaar volhouden zijn droom uitkomen: ‘Mijn bloemenhan­del is gestart’

Geef nooit op en blijf geloven in je dromen! Het levensmotto en doorzettingsvermogen van de Syrische vluchteling Arfan Karaki uit Culemborg is in 2021 beloond. Na zes jaar van vallen en opstaan is de bloemenhandel van Arfan van start gegaan. Mila Rose Flowers heet het exportbedrijf. Genoemd naar Mila, dochter van Arfan en zijn vrouw Zeinab, die in juni werd geboren. ,,2021 was in alle opzichten een topjaar”, glundert Arfan.

