Joost: ‘Als ik de bedragen in deze rubriek zie denk ik vaak: dat wil ik ook wel’

Wat verdien je?

,,Bruto is het 1964 euro en netto is het 1735 euro.”

Blij mee?

,,Nou, eigenlijk niet. Maar je doet er weinig aan. Wij zijn afhankelijk van de overheid en gemeentes. Ik heb een slechte rug en dat wordt niet meer beter. Daardoor kan ik gebruik maken van sociale werkvoorziening (De Wet sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken, red.) Sinds 2015 kunnen mensen niet meer instromen in de WSW. Ook de cao Sociale werkvoorziening is daarmee voor eeuwig bevroren.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,We hebben een eindejaarsuitkering, dat is ongeveer 600 euro netto. Een reiskostenvergoeding is er niet meer. Ik heb het wel een tijd gehad, toen kreeg ik 20 euro per maand. Lunch moet je zelf meenemen of in de kantine kopen.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Nee, alles staat vast. Toen ik bij deze baas kwam werken - alweer 17 jaar geleden - heb ik 150 euro ingeleverd op het salaris d ik in mijn vorige baan had. Ik was op dat moment blij dat ik werk had. En er wordt niet zoveel onderhandeld in ons werk.”

Ooit geprobeerd?

,,Nee, eigenlijk nooit. Ik ben altijd tevreden geweest.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Van de meesten weet ik het wel, maar daar word ik echt niet vrolijk van. Sommigen werken voor net iets meer dan hun uitkering. De meesten zijn wel blij om te werken. Ik vind mijn werk ook hartstikke leuk. Alleen, voor de functie die ik nu uitvoer krijg ik niet beter betaald. Sinds kort ben ik eerste medewerker geworden, maar niet op papier. Mijn loon wordt betaald door de gemeente en er is geen geld om mij meer salaris te geven. Ik had gehoopt dat ik meer zou krijgen, maar het werd snel duidelijk dat het er niet in zat. Dan kun je hoog of laag springen, maar dan houdt het op. Ik lees elke week deze rubriek en als ik de bedragen zie dan denk ik vaak: dat wil ik ook wel.”

Quote Binnen deze regeling waarin ik zit is de afspraak: je wordt niet ontslagen tot je pensioen

Kun je ergens anders solliciteren?

,,Ik denk dat mijn leeftijd me parten speelt. Ik word 55 en wie gaat je dan nog in dienst nemen in deze tijd? Binnen deze regeling waarin ik zit is de afspraak: je wordt niet ontslagen tot je pensioen. In die zin is het beschermd werk. Dat geeft wel zekerheid, je werkt toch met een indicatie.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Moeilijke vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Financieel ga ik er nooit op vooruit. Wat ik zou willen is m’n biezen pakken en naar Zweden gaan. Voor de mooie natuur, weg van de drukte. Maar dat zit er even niet in. Met die corona is het een beetje moeilijk om weg te gaan. Ik heb leren leven met wat ik heb. Ik was altijd de hoogst verdienende in het gezin, maar nu verdient mijn vrouw meer. Ze verdient 200 euro meer en werkt 24 uur in de kinderopvang. Mijn uurloon is tussen de 11 en 12 euro en het hare is tussen de 16 en 17 euro. Alle euro’s zijn meegenomen.”

Verdient Joost genoeg?



Leeftijd: 54

Aantal jaar werkervaring: 17

Aantal werkzame uren per week: 36

Opleiding: mbo

Functie: productiemedewerker

Branche: productie

Aantal werknemers: 1000

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 2015 euro bruto. ,,Ik ben niet anders gewend. Het is niet leuk, maar je doet er weinig aan in deze bedrijfstak.”

