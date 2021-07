Jorn (41) is uitvoerder in de sportveldenbouw: ‘Alle kunstgrasvelden in de Eredivisie doen wij’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Jorn Rommens (41), uitvoerder in de sportveldenbouw bij CSC Sport.

Wat doe je precies?

,,Als uitvoerder houd ik eigenlijk de dagelijkse gang van zaken in de gaten. Ik controleer wat de werknemers doen, stuur de onderaannemers aan. Daarnaast controleer ik ook de maatvoering en houd ik de dagboeken bij. Ik houd gedurende de dag het overzicht, kijk hoe het gaat met de aanleg van de velden. Zelf werk ik in de regio Zuid-Holland, waar we veel sportvelden aanleggen.”



Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Vaak begin ik om 06.30 uur ’s ochtends op het eerste project, een half uurtje voordat de rest van het team begint. We werken doorgaans van 07.00 uur tot 16.00 uur. Als ik kom, open ik de boel en zet ik koffie voor iedereen. Daarna spreken we het werk door en dan zet ik de werknemers aan het werk. Later op de dag hebben we nog een overleg. Als een project is afgerond, gaan we weer door naar het volgende project. En zo gaat dat de hele dag door.”



Heb je een drukke zomer?

,,De zomer is bij ons altijd het piekmoment. Dat komt doordat de wedstrijden en trainingen van de hockey- en voetbalclubs stilliggen. Uiteraard is het dan het beste moment om de velden te vervangen, dus is het bij ons bedrijf hoogseizoen in die maanden.”

Quote De zomer is bij ons altijd het piekmoment Jorn Rommens, CSC Sport

Welke ‘bekende’ velden heb je aangelegd?

,,Onlangs hebben we het stadionveld van profvoetbalclub Excelsior vernieuwd. Sinds drie weken ligt daar een volledig nieuw veld. Het veld van Sparta Rotterdam hebben we ook gedaan. Eigenlijk alle stadions in de Eredivisie waar kunstgras ligt, doet ons bedrijf wel. Ook het stadionveld van hockeyclub HCR in Rotterdam hebben we gedaan. Sinds ik hier werk, heb ik denk ik zo’n honderd velden aangelegd.”



Hoe ben je in deze functie beland?

,,Het is allemaal begonnen als een vakantiebaantje, dat ik tussen twee studies in had. Ik wist niet precies wat ik wilde doen en toen ben ik bij dit bedrijf gekomen, inmiddels alweer 21 jaar geleden. Later deed ik nog wel een studie bouwkunde in Delft, maar die heb ik niet afgerond. Vervolgens ben ik weer bij CSC Sport terechtgekomen.”



Wat vind je het leukste aspect aan je werk?

,,Het eindresultaat. Je bouwt een veld en een dag later zie je mensen erop sporten en er plezier aan beleven. Dat is prachtig.”

Quote In de avond doe ik vaak mijn administra­tie, omdat het daar overdag te druk voor is Jorn Rommens, CSC Sport

Wat vind je het vervelendst?

,,Daar kan ik kort over zijn: het vroege opstaan. Iedere dag weer.”



Welke eigenschap moet men hebben voor jouw beroep?

,,Iemand moet in ieder geval geen 9-tot-5-mentaliteit hebben. De dagen zijn nou eenmaal lang, vooral voor de uitvoerder. Als iedereen om 16.00 uur klaar is, maak ik nog even een rondje langs de velden om te checken of alles er goed bij ligt. In de avond doe ik vaak mijn administratie, omdat het daar overdag te druk voor is, zeker in de zomer. Bovendien is affiniteit met sport natuurlijk wel handig.”



Doe je dit tot je pensioen?

,,Ik zie mezelf wel tot mijn pensioen bij CSC Sport weken, maar niet in deze functie. Ik wil uiteindelijk wel doorgroeien tot projectleider.”

Talenten in de sportveldenwereld gezocht Wil je net als Jorn een baan in de sportwereld? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures. We lichten er drie voor je uit: Ben je fysiek sterk en wil je graag zwaar werk uitvoeren? Namens een organisatie in Alphen aan den Rijn is Actief op zoek naar een Medewerker Kunstgras. In deze rol snijd en leg je kunstgras.



Voor een aannemingsbedrijf in Geldermalsen is Olympia op zoek naar een Medewerker Groenvoorziening. Het bedrijf waar je komt te werken voorziet in het voorbereiden van grond, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, onderhoud en renovatie van sportvelden, boomverzorging en bestratingswerken.



Liever een ‘klassieke’ bouwfunctie? Voor een aannemer in Noord-Holland is Eminent Groep op zoek naar een (Assistent) uitvoerder in zowel Heerhugowaard als Obdam. Als assistent-uitvoerder ben jij de onmisbare sleutelfiguur voor de uitvoerder en de mensen die aan het werk zijn op locatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.