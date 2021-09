Karin (52) was ICT’er maar schoolde zich om tot hypnosetherapeut

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Karin den Oudsten (52), hypno- en regressietherapeut in Hoogvliet.

Hypno- en regressietherapeut, dat is een hele mond vol. Maar wat doe je precies?

,,Ik sta mensen bij in hun herstel- of veranderproces. Alles wat je in je leven hebt meegemaakt ligt opgeslagen in je onderbewustzijn. Zowel de leuke als de minder prettige ervaringen. Soms word je ergens mee geconfronteerd of er wordt iets tegen je gezegd waar je door van streek raakt. Met therapie ga ik op zoek naar de kern van het probleem. Vaak is er iets gebeurd in je kindertijd waardoor je nu zo reageert. Via regressie ga je terug naar die gebeurtenis. Omdat je als kind heel anders tegen dingen aankijkt dan als volwassene, vallen ineens de kwartjes en begrijp je waarom je in het hier en nu zo reageert.’’

Quote Hypnose op televisie draait om dezelfde techniek, maar je kunt het eigenlijk niet met elkaar vergelij­ken Karin den Oudsten

Ook op televisie zie je wel eens mensen onder hypnose. Lijkt dat op elkaar?

,,Het is dezelfde techniek, maar je kunt het eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Showhypnose is echt voor vermaak: Een hypnotiseur laat je jouw naam vergeten of zorgt er voor dat je je vreemd gaat gedragen. Het doel van hypnotherapie is om mensen te helpen met een probleem.’’

Hoe ben je begonnen met dit werk?

,,Ik ben afgestudeerd als docent wiskunde en bedrijfseconomie. Ik heb lange tijd in het bedrijfsleven gewerkt, waarvan vijftien jaar in de ICT. Maar ICT is best veel wachten, bijvoorbeeld tijdens een installatie of het herstarten van een computer. Dan praatte ik ondertussen met de gebruiker, want ik vond de communicatiekant ook erg belangrijk en leuk.’’

Waarom ben je therapeut geworden?

,,Na de bevalling van mijn eerste kind raakte ik zwaar depressief. Uiteindelijk ben ik weer aan het werk gegaan. Maar nadat mijn jongste zoon twaalf jaar geleden werd geboren, ben ik acuut psychotisch geworden en werd ik vijf weken opgenomen. Nadat ik dat had meegemaakt, wilde ik psychische klachten na de bevalling helpen bespreekbaar maken. Ik richtte mijn eigen praktijk op waarmee ik scholingen geef en ik heb de hbo-opleiding voor hypnose- en regressietherapie gevolgd.’’

Quote Over mijn eigen ervaringen ben ik heel open naar cliënten Karin den Oudsten

Je praat met cliënten over gevoelige onderwerpen. Hoe stel je mensen op hun gemak?

,,Over mijn eigen ervaringen ben ik heel open naar cliënten. Ik vertel erover als ik denk dat ze er iets aan zouden kunnen hebben. Cliënten mogen me van alles vragen, maar het moet wel een doel hebben. Wat ik zelf heb meegemaakt mag niet de boventoon voeren in onze sessie.’’

Wat is het mooiste aan je werk?

,,De dankbaarheid en trots dat ik anderen mag begeleiden. Anderen bijstaan in hun herstel- of veranderproces voelt voor mij als een missie. Zeker als het gaat om moeders die last hebben van psychische klachten na een bevalling. Dat heb ik immers zelf ook meegemaakt.”

Wil je dit tot aan je pensioen blijven doen?

,,Ik denk nog wel tot daarna. Ik denk überhaupt niet na over mijn pensioen. Het enige ‘echte’ werk is de administratie die ik ervan heb, maar ik vind het fantastisch om iemand te mogen begeleiden. Dat voelt voor mij niet als werk.’'

