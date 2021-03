Kleurrijke hoepels van Sharon (29) zijn hot: ‘Je kunt zelfs hoepelen en tv kijken’

video ‘Beste interview ooit’ is vier jaar geleden: ‘Nu maken we het allemaal mee’

10 maart Het is vandaag precies vier jaar geleden dat het volgens sommigen ‘beste tv-interview ooit’ werd uitgezonden. Professor Robert Kelley was via een videoverbinding live in gesprek op de Britse tv, toen zijn kinderen binnen kwamen stormen. De video ging vandaag opnieuw viraal, vooral in het licht van de coronacrisis: ‘Toen lachten we, nu overkomt ons dit allemaal.’