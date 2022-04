Koningsdag vrij? Zij werken juist extra hard: ‘20.000 tompoucen voor deze dag’

Bij Koningsdag horen een paar vaste elementen: het stadsbezoek van de koning, de vrijmarkt, koekhappen én oranjetompoucen. Dit oorspronkelijk roze gebakje gaat op Koningsdag met duizenden tegelijkertijd over de toonbank. Zo ook bij Bakker Koning in het Noord-Hollandse De Goorn. ,,Dit jaar verwachten we zo'n 20.000 tompoucen te verkopen”, zegt Remco Ruijter, bedrijfsleider.

Deze aantallen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ruijter verkocht de afgelopen twee Koningsdagen al ruim 18.000 tompoucen per keer. ,,Tijdens de coronacrisis wilde iedereen op Koningsdag een oranjetompouce. Niet zo raar ook, want je kon nergens anders naartoe. Je wil het toch een beetje vieren.”

Nachtwerken

De bedrijfsleider verwacht niet dat de populariteit van de tompouce dit jaar afneemt, sterker nog: hij heeft de productie met 2000 tompoucen opgeschaald. ,,De oranjetompouce hoort er gewoon bij. Ook nu we weer alles mogen.” Voor het eerst in twee jaar gaat Bakker Koning ook weer ‘live’ tompoucen maken. ,,We staan met een kraampje op de vrijmarkt. Dan kunnen mensen echt zien hoe zo'n tompouce gemaakt wordt en dat is een leuke belevenis.’’

De anderen duizenden tompoucen worden achter de schermen gemaakt. Op 26 april werkten vijftien bakkers fulltime om de gebakjes op tijd af te krijgen. ,,Onze medewerkers zijn onderverdeeld in twee teams: een dagploeg en een nachtploeg.’’ De bakkerij werkt dus letterlijk dag en nacht door. ,,Maar we hebben zeker wat voorbereid. De plakken bladerdeeg zijn al gebakken, dus de bakkers moeten nu nog alleen het bakkersroom tussen de plakken spuiten en de tompouce afmaken met glazuur.’’

De bakkers hebben hiervoor tot 07.00 uur op de ochtend van Koningsdag. ,,Als de bakkerij opengaat moet alles klaar zijn. We werken op bestelling, dus mensen willen Koningsdag goed kunnen beginnen.’’ Hierna kunnen ze met een goedgevulde maag naar de vrijmarkt of naar een van de festivals die op Koningsdag worden georganiseerd.

Quote Deze editie is drie nationale feestdagen in één. We hebben natuurlijk twee jaar in te halen Dennis Ebeli

Oranjebitter

In Rotterdam kunnen de mensen naar Oranjebitter. Dit festival begon dertien jaar geleden met 500 bezoekers en verwacht er dit jaar zo'n 10.000. ,,Deze editie is drie nationale feestdagen in één. We hebben natuurlijk twee jaar in te halen’’, vertelt medeorganisator Dennis Ebeli.

In de coronacrisis konden er geen festivals plaatsvinden en lag de organisatie van Oranjebitter dus ook volledig stil. ,,We zijn nu dus wel wat roestig. Je moet er wel even inkomen.’’ Oranjebitter is namelijk het enige festival dat Ebeli en zijn team organiseren. ,,We hebben dus twee jaar stil moeten zitten.’’

Althans, stilzitten is wat zwaar uitgedrukt. Ebeli runt normaalgesproken het Rotterdamse restaurant Alfredo’s Taqueria en alleen voor Koningsdag maakt hij een uitstapje naar de festivalsector. ,,Oranjebitter is zo tof om te organiseren. Ik wil dat het bijzonder blijft en niet als werk gaat voelen.’’ Toch is hij er wel het hele jaar mee bezig. ,,In september komen we met de organisatoren bij elkaar en bespreken we de volgende editie.’’

Lampenkappen

Hoe dichterbij Koningsdag komt, hoe drukker Ebeli het krijgt. ,,Het begint eerst met het bespreken van de plannen, daarna moeten we alles gaan regelen. We hebben zes podia en willen dat het echt miniwereldjes worden.’’ Naast de artiesten doet Ebeli ook veel aan de aankleding op het festival. ,,Het is een pretpark voor volwassenen. Overal is iets te ontdekken, maar je kan ook gewoon heerlijk op een bank zitten met boven je hoofd allerlei lampenkappen.’’

Volledig scherm Oranjebitter in Rotterdam. © Mark Bolk

Een week van tevoren lopen er een man of zestig over het festivalterrein. ,,We maken nu echt dagen van 08.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds. Alles moet opgebouwd worden en geregeld, van de podia tot de belichting. Het is wel even wennen, maar je krijgt er zoveel energie van.’’ Zeker nu het weer door mag gaan. ,,Tuurlijk was het spannend, maar dat is bij festivals altijd. Het kan ook heel hard gaan regenen, dan valt ook alles letterlijk in het water.’’

28 april

En the day after? Ebeli gaat dan het festival weer afbouwen. ,,En heel eerlijk? We kijken ook alvast vooruit naar volgend jaar. Dan wordt het nog toffer. Ik hoop gewoon dat het een Rotterdamse traditie wordt, die voorbij generaties gaat.’’ Ruijter gaat daarentegen weer verder met de orde van de dag. ,,We kunnen even op adem komen, maar ook na Koningsdag willen mensen gewoon brood of taart kunnen kopen.’’

