KPN: ‘Deze maand zijn alle thuiswerkrecords verbroken’

Salaris Matthijs: ‘Met een beetje bluffen kom je aardig ver, heb ik gemerkt’

10 januari Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Financieel analist Matthijs (30) werkt voor een bank en zit in het team tegen witwassen en fraude. Hij werkt tussen de 36 en 40 uur per week.