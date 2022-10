Lage lonen en goedkope krachten: wie doorbreekt de machtspositie van supermarkten?

Jaarlijks verliest iemand een oog door een WOII-explosief: zó probeert Thierry (43) dit te voorkomen

Bijna tachtig jaar na de bevrijding ligt in de Nederlandse bodem nog volop munitie uit de Tweede Wereldoorlog die kan ontploffen. Met zijn bedrijf Bombs Away speurt Thierry van den Berg naar bommen en granaten, zonder dat zijn medewerkers een stap in het veld zetten.

28 september