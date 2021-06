Leave The Office Early Day: bij deze bedrijven mag je altijd een middagje vrij nemen

Stralend weer, de terrassen zijn weer open dus klap vandaag die computer twee uurtjes eerder dicht. Dat mag, want het is vandaag internationale Leave The Office Early’ - day. Werknemers Victor Winter en Vincent Quint hebben flexibele werktijden en kunnen altijd zelf bepalen wanneer ze een middag vrij nemen.

,,Ontbijten met z’n tweeën, een keertje oppassen op ons kleinkind of een middagje iets gezelligs doen.’’ Marketing- en communicatiecoördinator Victor Winter (52) ervaart een ‘hoop vrijheid’ door de flexibele werktijden die zijn werkgever SEW Eurodrive, fabrikant en leverancier van aandrijftechnieken, aanhoudt. Die vrije uurtjes heeft hij overigens zelf opgebouwd. ,,Wij werken met een tijdregistratiesysteem. Als ik aan het werk ga, log ik in.’’ Alle werk- en ook overuren worden bijgehouden. ,,Als ik dan naar de tandarts ga of iets leuks wil doen, gaat het van mijn extra opgebouwde uren af.’’

Middag in de zon

Het opbouwen van extra tijd gaat snel, zegt Winter. ,,Een uurtje langer vergaderen, toch nog iets afmaken.’’ En er is nog een voordeel. Omdat je als werknemer die overuren zelf hebt opgebouwd, voel je je ook niet schuldig als je eens een middagje in de zon gaat zitten. Daarnaast is het mogelijk om vier dagen te werken (en toch vijf betaald te krijgen) en twee dagen per week thuis te werken. De werkgever van Winter heeft één voorwaarde; het werk moet wel af. ,,Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor.’’

Quote We zijn er zelf verantwoor­de­lijk voor hoe leuk onze werkweek is Vincent Quint

Leave The Office Early Day is bedacht door Laura Stack, productiviteitsmanager en auteur van managementboeken. Door vroeger naar huis te gaan, werk je efficiënter, is haar motto. Dat geldt vooral voor Amerikanen die, volgens haar, een gemiddelde werkweek kennen van 49 uur. Die oneindige werkdagen zorgen ervoor dat het werktempo nogal daalt. Korter werken zorgt juist voor een grotere productie. Lekker vroeg naar huis kunnen, zorgt bovendien voor blije werknemers en ook blijere werknemers werken harder. Stack schreef hier het managementboek Leave the office earlier over.

Onofficiële feestdag

Consultant Vincent Quint (33) van consultancybureau LCG (zes keer uitgeroepen tot beste werkgever) maakt vandaag waarschijnlijk gebruik van de onofficiële feestdag. Hij verwacht vandaag een rustige dag. ,,Dus ik denk dat ik een middagje vrij neem.’’ Dat is geen probleem voor zijn werkgever. ,,Hoeveel uur ik werk? In mijn contract staat 40 uur, maar ik houd het totaal niet bij. De ene keer werk ik tot drie uur ’s middags, de andere keer tot vijf en sporadisch tot zes uur.’’ Daarnaast heeft Quint een onbeperkt aantal vakantiedagen. ,,We zijn er zelf verantwoordelijk voor hoe leuk onze werkweek is.’’

Al die vrijheid zorgt er overigens niet voor dat Quint en zijn collega’s ieder jaar maanden vakantie vieren en eindeloze middagen op het terras doorbrengen. ,,Ons werk is gewoon leuk. En we hebben allemaal duidelijke doelen. We willen de klant wel blijven helpen natuurlijk.’’ Sterker nog, de vrijheid zorgde ervoor dat sommige medewerkers juist teveel gingen werken. ,,Sinds een aantal jaar houden we dat goed in de gaten. We spreken elkaar erop aan of de balans tussen werk en privé goed is. Of onze agenda niet te vol is en hoe we dat op kunnen lossen.’’

Quote Maak duidelijk wat er van je medewer­kers verwacht wordt Vincent Quint

Tijdens het inplannen van zijn werkweek houdt Quint ook rekening met zijn privé-afspraken en leven. ,,Bijvoorbeeld om even naar de dierenarts te gaan met de hond, maar ook tijd om te wandelen, lezen of te mediteren.’’ Dat ziet hij als het grote voordeel van de flexibele werktijden. ,,De balans tussen werk en privé is veel beter.’’

De voordelen van flexibele tijden zijn er voor elke werknemer, ziet Winter van SEW Eurodrive. ,,Jonge werknemers willen carrière maken en kunnen relatief veel uren maken. Voor mensen met een jong gezin is het mogelijk om tussendoor de kinderen uit school te halen en samen te lunchen. Ons kind is het huis uit, we hebben wel een kleinkind ook daar kan ik nu tijd voor vrijmaken. Iedereen heeft een betere balans tussen werk en privé.’’

Het registratiesystem en de flexibele werktijden werden ingevoerd in 2014. De vierdaagse werkweek volgde in 2018. Zo’n 35 van de 150 werknemers maken daar nu gebruik van. Winter doet dat overigens niet.

Regie loslaten

De stap naar meer vrijheid, vond de werkgever van Winter best spannend. ,,Je laat de regie los en je hoopt vervolgens dat het goed gaat.’’ Maar het ging goed en het werk komt nog steeds af. ,,Dat komt ook door onze cultuur waarbij de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid.’’ Werkgevers die ook meer vrijheid willen invoeren adviseert hij om kleine concrete stappen te zetten. ,,Als je opeens teveel vrijheid geeft kan het mis gaan.’’

Quote Iedereen heeft een betere balans tussen werk en privé Victor Winter

Heb het niet over het aantal gewerkte uren, adviseert Vincent Quint van LCG. ,,Maar spreek doelen en resultaten af. Maak duidelijk wat er van je medewerkers verwacht wordt.’’ Ook voor de werknemers zelf heeft hij een tip. ,,Durf de ruimte die het bedrijf biedt ook te nemen en onderzoek wat jij nodig hebt om zowel thuis als op het werk goed te functioneren.’’

