Leerlingen die naar school komen om iets te leren, dat is wennen voor deze Amerikaanse

video Waarom Annelies (60) benoemd is tot Collega van het Jaar

Ze staat liever niet in het middelpunt van de belangstelling, toch vindt Annelies Tuinenburg (60) het ontzettend leuk dat ze Collega van het Jaar 2022 is geworden. Volgens haar collega’s bij groothandel Technische Unie is de winst meer dan terecht: zonder Annelies zou het werk lang niet altijd op tijd af komen.

7 april