Leonie verbaast zich over aantal 50-plussers zonder baan: ‘Alsof ze al die jaren hebben zitten slapen’

hybride werken Hybride werken irritant? Dit zijn de grootste ergernis­sen volgens Japke-d. Bouma

Het ‘hybride werken’ heeft voor kantoorwerkers veel veranderd. Nu hoeven ze niet meer dagelijks in de file te staan en kunnen ze tussen hun taken door thuis nog een wasje te draaien. Toch zijn er door het hybride werken ook nieuwe ergernissen ontstaan. Wat doe je aan eindeloze digitale meetings of collega’s die nog steeds niet snappen hoe het werkt?

4 november