Long covid-patiënt Cor vreest volledig afgekeurd te worden: ‘Probeer iedere dag twee uur te werken’

Draag jij een nieuwe collega aan? Dan krijg je bij dit bedrijf een vakantie naar Ibiza cadeau

Werkgevers belonen werknemers steeds vaker om nieuw personeel aan te trekken. Zo’n wervingsbonus of aandraagbonus is inmiddels een algemeen begrip. Tomatenteler Schenkeveld wint echter de originaliteitsprijs. Wie in zijn eigen kennissenkring een nieuwe collega vindt, krijgt een vakantie naar Ibiza.

22 juni