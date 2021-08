Man wil zelfs voor minder salaris komen werken, maar baas voelt er niks voor: ‘Dit riekt naar discriminatie’

In kort geding eist hij dinsdag dat hij zijn werkzaamheden mag hervatten. De man wil zelfs zó graag weer aan de slag, dat hij bereid is om salaris in te leveren, en terug te gaan van 40 naar 24 uur per week. Wel zou hij gezien zijn leeftijd het liefst in een iets lager tempo willen werken of in een andere passende functie. Zijn werkgever lijkt daar niets voor te voelen.