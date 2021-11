Marco werd ‘hélemaal gek’ van thuiswerken en wordt conducteur: ‘Verre van simpel’

KeerpuntHeeft het pandemietijdperk, dat nu alweer maanden duurt, ook voor iets pósitiefs gezorgd? In de serie het Keerpunt brengen we verhalen van mensen die hun leven op de schop namen. Vandaag: Thuiswerken was niks voor Marco Timmermans uit Amersfoort (46), dus opeens wist-ie ‘t. Hij wordt conducteur.