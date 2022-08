Marielle stopt na 20 jaar als advocaat en volgt haar droom: ‘Kon mijn creativiteit nooit kwijt in dit werk’

Twintig jaar lang werkte Marielle van Essen (46) als advocaat en runde een eigen advocatenkantoor. Maar binnenkort hangt ze haar toga aan de wilgen om zich volledig te storten op iets wat ze eigenlijk veel liever doet: interieurontwerpen. Het nieuws dat ze deelde op LinkedIn over deze stap wist ruim 15.000 mensen te bereiken en leverde duizenden reacties op.

Overweldigende aantallen, zegt Van Essen. ,,Het zijn bijna alleen maar positieve en lieve berichten. Veel mensen vinden mijn verhaal inspirerend omdat ze bijvoorbeeld zelf tegen een carrièreswitch aan zitten te hikken en willen weten hoe je het aanpakt. Maar er zaten ook mensen tussen die het jammer vinden dat ik stop als advocaat.”

Het is niet een stap die je zomaar neemt. ,,Ik voelde al langer dat ik niet echt meer gelukkig werd van mijn werk. In coronatijd heb ik daarom een sabbatical genomen om er goed over na te denken en om zeker te weten dat de twijfels niet door vermoeidheid kwamen.”

Verharding samenleving

Waar Van Essen in die periode achter komt: het is inderdaad niet de vermoeidheid en de liefde voor interieurontwerpen, waar ze zich in haar vrije tijd veel mee bezig houdt, is echt. ,,Ik heb jarenlang in de advocatuur gewerkt vanuit een rechtvaardigheidsgevoel en maatschappelijke betrokkenheid. Maar ik kon mijn creativiteit er nooit in kwijt. In dit werk wel. Ik vind het heerlijk om met kunst en design bezig te zijn en mooie interieurs te ontwerpen. Mijn huis en bedrijfspanden moest er ook steeds aan geloven.”

Ook zijn er andere dingen die haar de afgelopen jaren tegen zijn gaan staan aan het vak van advocaat. ,,Er is een enorme verharding gaande in de samenleving. Hulpverleners worden belaagd en mishandeld, ook advocaten krijgen steeds vaker met geweld te maken. Ik ben een collega-advocaat verloren, Derk Wiersum, én Peter R. de Vries, een collega uit de mediawereld. Het werk van een advocaat is al hectisch genoeg, maar als het dan ook nog jezelf en je vrienden en familie in gevaar brengt, dan ga je wel nadenken.”

Quote Hulpverle­ners worden belaagd en mishandeld, ook advocaten krijgen steeds vaker met geweld te maken

Daarnaast is ze het zat om altijd maar tot ‘s avonds laat of zelfs ‘s nachts door te moeten werken als een zaak daarom vraagt. Advocaten moeten altijd kwaliteit leveren, dat zijn ze hun cliënten verschuldigd, zegt Van Essen. ,,Ik dacht altijd: ‘Dat moet dan maar’, en ging gewoon aan het werk. Maar daar wilde ik vanaf. Ik wil de komende twintig jaar niet op zo’n manier blijven werken. Ik wil voorkomen dat ik uiteindelijk ziek word en uitval. Want dat dreigde te gebeuren.”

Lees ook bij Intermediair: Carrièreswitch: van acteur en presentator naar piloot

Plan B

Hoewel ze een klein aantal cliënten blijft assisteren als jurist, stopt Van Essen per 1 september met haar werk als advocaat. Daar heeft ze zich overigens goed op voorbereid. Ze heeft een financiële buffer opgebouwd en haar auto verkocht zodat de maandelijkse lasten minder groot zijn. ,,Ook heb ik een gedegen opleiding gevolgd, alle mogelijke boeken gelezen over het vak en events bezocht. Daarnaast heb ik de hulp ingeroepen van een coach, om me te helpen bij het maken van deze stap.”

Hoe zeker je ook bent van je zaak, bij een carrièreswitch blijft er toch altijd een klein stemmetje in je achterhoofd zitten dat zegt ‘Maar wat als…’, weet Van Essen. ,,Gelukkig is er altijd een plan B. Mocht het niets worden, dan kan ik altijd nog ergens anders aan de slag, bijvoorbeeld in de horeca. Op elke hoek van de straat zoeken ze wel mensen.”

Quote Gelukkig is er altijd een plan B. Mocht het niets worden, dan kan ik altijd nog ergens anders aan de slag, bijvoor­beeld in de horeca

Ze weet in ieder geval zeker dat ze nooit spijt gaat krijgen van haar keuze. ,,Als ik een dag bezig ben geweest met de advocatuur voel ik me een beetje somber en slaap ik onrustig. Ben ik druk geweest met mijn eigen bedrijf in interieurontwerp, dan voel ik me heel blij en slaap ik die nacht als een roos.”

Genieten van werk

Volgens Van Essen heeft dat niet alleen te maken met dat ze het werk zo leuk vindt, maar ook omdat ze eindelijk zichzelf kan zijn in haar werk. ,,Ik kon weinig van mezelf laten zien vanwege mijn eigen veiligheid. Maar ik werd door het vak ook een strenge mevrouw, dat staat zo ver af van wie ik ben. Ik herkende mezelf op een gegeven moment niet meer. Vanaf nu kan ik weer compleet mezelf zijn.”

Daarin schuilt dan ook weer een gevaar: Van Essen is van nature een enorme perfectionist. ,,Ik ben zo enthousiast, ik moet mezelf nu echt af en toe even terugfluiten. Ik heb twintig jaar lang met oogkleppen op gewerkt en ging altijd vol gas. Nu wil ik niet meer haasten, ik wil elke dag kunnen genieten van mijn werk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.