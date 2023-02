Marnix Geus hielp dankzij virale actie dakloze Paul aan een huis en baan: ‘Ik heb hem geholpen, maar hij heeft mij ook geholpen en zoveel geleerd’

Tijdens wandelingen door de buurt komt Marnix Geus regelmatig de dakloze Paul tegen. Omdat het een koude februari was, besloot Marnix een hotelkamer voor hem te regelen. Hij postte vervolgens een berichtje op zijn LinkedIn . ,,Zullen we Paul met z’n allen uit de kou halen deze week?” Dat liep, op zijn zachts gezegd, een beetje uit de hand. Inmiddels hebben Marnix en Paul een innige band opgebouwd én heeft Paul nu een huis, een baan en een vriendin. ,,Mijn leven is veranderd door Paul, zijn leven natuurlijk ook door ons. Hij heeft deze kans zó omarmd en er keihard voor geknokt.”

Marnix Geus woont in Amsterdam en is vader en sociaal ondernemer. Zo’n vijf jaar geleden begon hij met zijn stichting The Present Movement waarmee hij ondernemers aan sociale initiatieven koppelt. Hij richtte zich in het begin vooral op vluchtelingen. ,,Vijf jaar geleden ging ik naar Lesbos, op eigen houtje. Het gebeurde zó dichtbij en ik wilde iets betekenen.” Marnix legt uit dat ondernemers vaak ook graag iets willen doen, maar niet zo goed weten hoe, of de tijd niet hebben. Vanuit die gedachte ontstond zijn initiatief om juist die ondernemers verbinden met al die mooie initiatieven die er al zijn. Zijn focus lag daarbij op vluchtelingen en nieuwkomers.

,,In 2021 wilden we ons werkveld gaan verbreden. Dakloosheid is namelijk ook echt een groot probleem, wereldwijd.” En precies op dat moment kwam de dakloze Paul in zijn leven. Gewoon bij hem in de straat. ,,We maakten af en toe een praatje en soms pinde ik of mijn vrouw wat geld voor hem. Hij vertelde me dat hij vooral de hele dag ‘nee sorry’ hoort, dus ik wilde iets voor hem betekenen.” Het was een bittere februari en om Paul uit de extreme kou te halen, bood Marnix hem een hotelovernachting aan. Ook plaatste hij een bericht op LinkedIn: ,,Zullen we Paul met z’n allen even uit de kou halen deze week?”. “Dat liep uiteindelijk ietsje uit de hand,” vertelt Marnix.

Team Paul

Dankzij de oproep kwam er ontzettend veel geld binnen, maar ook hulp. ,,It takes a village”, schrijft Marnix. Als ik aan hem vraag hoe het ‘dorp’ rondom Paul is ontstaan vertelt hij: ,,In Afrika zeggen ze: ‘It takes a village to raise a child’. Maar je hebt ook een ‘village’ nodig om iemand van de straat te halen. Een dakloos iemand staat niet ingeschreven en heeft nauwelijks sociale contacten. Met alleen geld kom je er niet.” Marnix kwam via zijn oproep in contact met Rokus, één van de experts uit de programma’s van Beau van Erven Dorens: The Amsterdam Project, Het Rotterdam Project en De Sleutel. Samen met hem en nog zes anderen vormen ze de vaste kern om Paul heen.

,,Je hebt sowieso 10.000 euro nodig om iemand van de straat te halen. Er zijn vaak schulden en veel daklozen krijgen aanmaningen op oude adressen. Na jaren zijn dit boetes op boetes, dus het totaalbedrag loopt snel op. Als het lukt om iemand in het systeem te krijgen, vallen mensen vaak snel weer terug door alle problemen die erbij komen als iemand weer op de radar is. Er is daarom zoveel meer nodig dan alleen geld.”



Dankzij de supportgroep konden ze Paul echt actief helpen. Via connecties vonden ze een huurhuis in Maastricht voor hem en kon hij aan het werk als conciërge. Inmiddels heeft Paul ook een vriendin, waar hij iedere twee weken naar toe gaat met de trein. Het gaat goed met hem, vertelt Marnix. Ze hebben dan ook nog steeds dagelijks contact via hun WhatsApp-groep ‘Team Paul’. ,,Paul initieert dit nu ook echt zelf. De dag begint met ‘goedemorgen’ en eindigt met ‘slaap lekker’. We hebben dus dagelijks contact. Op de momenten dat hij er doorheen zat, konden we hem ondersteunen. Maar andersom was dat net zo. Sommige leden van deze groep hebben afgelopen twee jaar zelf ook ingrijpende dingen meegemaakt en Paul was er ook voor hen toen zij het moeilijk hadden.”



Er ontstond een bijzondere vriendschap tussen Marnix en Paul. ,,We hebben elkaars vertrouwen gewonnen en het contact is nu ook gelijkwaardig. Ik heb hem geholpen, maar hij heeft mij ook geholpen en zoveel geleerd. Mijn leven is echt veranderd door Paul. Hij heeft deze kans zó omarmd en er keihard voor geknokt. Voor mij betekent Paul hoop. Hij geeft mij hoop.”

‘Kijk nooit weg, maar kijk om’

Uit deze ontmoeting ontstond een nieuw project uit de koker van Marnix: GiveMe5. ,,Een leuke dame die bij een 4-sterrenhotel werkt vroeg via Linkedin hoe zij kon helpen nadat ik de oproep voor Paul plaatste. We zaten toen nog midden in de pandemie, het hotel stond leeg en met haar en haar general manager zijn we gaan kijken hoe we iets structureel konden opzetten.” In dit project werkt The Present Movement nu samen met hotels en maatschappelijke partners in grote steden die veel ervaring hebben met daklozen. Inmiddels hebben ze al 90 mensen kunnen helpen.



Marnix vertelt dat dakloze mensen zich ongezien voelen in de maatschappij. Dat wil hij graag anders zien. ,,Paul kreeg de hele dag ‘nee, sorry’ te horen, omdat mensen er automatisch vanuit gaan dat het om geld gaat. Je hoeft niet altijd je portemonnee te trekken. Iemand zien maakt al zoveel verschil. Bij je eigen supermarkt of in de buurt zie je vaak vaste gezichten: maak een praatje, koop een keer iets, win vertrouwen en bouw een relatie op. Je kunt ook kijken of er meer mensen in de buurt zijn die regelmatig helpen, dan kun je een groepje formeren, zoals wij dat voor Paul hebben gedaan. Het is trouwens ook een mooie manier om iemand anders te leren kennen. Investeer een half uurtje per week, dan zie je iemand écht. Kijk nooit weg, maar kijk om.”

