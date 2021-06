Medewerkster rechtbank na 19 jaar ontslagen, neusde in vertrouwelijke gegevens van haar buren

stroomstoring Blunder bij ggz kost monteurlei­der na 14 jaar zijn baan: 'Vlam ging langs gezicht medewerker’

12 juni Een 56-jarige projectleider van een netbeheerder is in de zomer van vorig jaar terecht ontslagen, nadat hij ‘onaanvaardbare risico’s had genomen tijdens het verhelpen van een stroomstoring bij de ggz in Eindhoven (GGzE). Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep besloten. De reparatie, die onder leiding stond van de manager, ging gepaard met een flinke knal. Een vlam ging rakelings langs het gezicht van een medewerker van GGzE.