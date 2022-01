Metaalbedrijven vechten om robotprogrammeurs: ‘Je moet niet gek opkijken als jouw werknemer wordt weggekaapt’

Gedichten, hekserij­spul­len en tekeningen: overal is een markt voor op internet

Kruiden voor de moderne heks, portrettekeningen of gedichten op maat. Het zijn zaken die je in de gemiddelde winkel niet tegenkomt, maar waar online genoeg klandizie voor te vinden is. Deze digitale ondernemers hebben allemaal hun eigen niche, en dankzij het internet doen zij goede zaken.

13 januari