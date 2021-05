Michelle (33) reist als vj de hele wereld over: ‘Het is eigenlijk topsport’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Michelle van Mil (33), vj - videojockey - bij haar eigen bedrijf VeeMee visuals.

Wat doe je precies?

,,Als vj maak ik ritmisch bewegende beelden op geluid voor optredens van artiesten, festivals en shows. Dat gebeurt live op locatie, dus meestal sta ik bij de mensen van licht en geluid waar ik zorg dat de juiste beelden als decor op een scherm verschijnen. Het is eigenlijk een soort live fotoshoppen. Ik zet verschillende lagen van video's over elkaar en kan op elk moment en op elk thema inspelen. Dat gebeurt altijd live, dus als een artiest besluit om de muziek te onderbreken zijn wij er meteen bij.”

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Het leukste vind ik de variatie en het reizen. Het ene weekend stonden we in het Van Gogh Museum, dan weer op een hardcore-festival en een week later bij een corporate show. We maken dagen van zestien uur, reizen mee met artiesten. Iedere dag is anders en dat maakt het werk super leuk.”

Je werkt op festivals en shows, is je werk dan nu niet heel anders door de coronacrisis?

,,Ja, het is echt heel lastig. Voor nu is het echt schrapen en wachten tot we weer echt live aan de slag mogen. Nu zit ik ineens honderd procent van de tijd op kantoor om beelden te maken. Voorheen vlogen we non-stop de hele wereld over. Dat is een hele omschakeling.”

Waar hou je je in deze tijd dan verder wel mee bezig?

,,Eigenlijk ligt onze business best wel plat, omdat we normaliter dus op festivals en bij artiesten staan. Gelukkig hebben we in de coronacrisis de stap naar televisie kunnen maken. We zijn bezig met het programma I can see your voice, waar we voor ieder nummer live een ander decor creëren. Onlangs hebben we ook video-installaties gemaakt voor een winkel van Rituals.”

Welk project is je het meest bijgebleven?

,,Ik denk dat het voor mij toch de Nikkie Show is. Dat is een modeshow van Nikkie Plessen, maar zij maakt er een soort over the top-concert van waar zij haar BN’er-vrienden voor uitnodigt. Die treden allemaal op in kleding van haar merk. Het is vooral heel leuk omdat we vanaf de allereerste stap betrokken waren en mee mochten denken over hoe het eruit moest zien. We kregen zelfs de kleding van tevoren te zien, zodat we daar de juiste beelden bij konden maken. Dat was geweldig.”

Quote Ik hoop dat we snel weer op festivals staan. Ik mis de adrenaline van het publiek Michelle van Mil

Wat zijn belangrijke eigenschappen voor deze baan?

,,Enerzijds moet je creatief zijn, anderzijds ook wel heel technisch. Je werkt toch met videokabels en aansluitingen. Daarnaast moet je ook goed tegen jetlags en nachten zonder slaap kunnen én zorgen dat je een goede conditie hebt. Want in principe is het gewoon een topsport.”

Welke opleiding heb je gevolgd?

,,De meeste mensen die dit werk doen hebben de kunstacademie gedaan of een studie in game en design. Zelf heb ik illustratie gedaan op de kunstacademie. Toen ik eenmaal stage ging lopen, had ik nog geen idee dat dit allemaal gebeurde achter de knoppen.”

Is dit jouw droombaan?

,,Ja, absoluut. Ik geef presentaties over mijn werk en die heb ik de naam ‘De leukste baan van Nederland’ gegeven. Als vj werk je samen met dj's, en die zijn één van de grootste exportproducten van Nederland. Ik hoop dat we snel weer op festivals staan. Ik mis de adrenaline van het publiek. Daar doe je het toch voor. Zo'n grote eindshow met 50.000 man die met hun telefoons in de lucht zwaaien.”

