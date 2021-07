Michiel (40) is financieel adviseur: ‘Ik kan zorgen en stress van mensen wegnemen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Michiel Vergeer (40), financieel adviseur bij Financiële Diensten Mijdrecht.

Wat doe je precies?

,,Er komt veel kijken bij het kopen van een huis. Meestal doe je dat maar één of twee keer in je leven. Ik help mensen die een woning op het oog hebben. Als je een huis koopt, bepaalt dat voor een groot deel je lasten en uitgaven voor de komende jaren. Ik kijk wat mensen kunnen lenen, wat ze willen betalen, geef hen advies en vertel wat er allemaal op ze af gaat komen. Vervolgens bemiddel ik met allerlei geldverstrekkers en kijk ik welke het beste bij de klant past. Doordat ik klanten van begin af aan ken, weet ik precies wat ze nodig hebben.’’

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Dat is wisselend. Ik ben meestal rond negen uur op kantoor. Dan kijk ik eerst naar de lopende aanvragen. Vervolgens bespreken we met alle werknemers de agenda om te kijken wie wat doet. Ook heb ik contact met makelaars, notarissen en taxateurs. Als een hypotheek rond is, maak ik een adviesrapport. Daarin geef ik de risico’s weer en geef ik aan hoe we deze kunnen afdekken.’’

Hoe ben je hier begonnen?

,,Mijn vader is al lange tijd financieel adviseur bij zijn eigen bedrijf. Ik heb daar altijd interesse in gehad, maar pas sinds tien jaar doe ik het ook. Daarvoor werkte ik als IT-manager bij een groot internationaal bedrijf. Toen ik dertig was besloot ik mijn diploma’s te halen en ben ik bij mijn vader gaan werken.’’

Is het niet lastig om met je vader samen te werken?

,,Nee, eigenlijk niet. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Hij heeft de ervaring en ik beschik over veel kennis. Die combinatie werkt goed. Wel verdwijnt mijn vader steeds meer naar de achtergrond van het bedrijf. Hij is net 71 geworden, dus hij gaat het rustiger aan doen.’’

Wat vind je het leukste van je werk?

,,Dat ik de zorgen en stress van mensen weg kan nemen. Het traject dat bij het kopen van een huis komt kijken, is best lastig. Er komt vaak veel meer bij kijken dan mensen verwachten. Het is fijn dat ik hen met mijn ervaring en kennis hierbij kan begeleiden.’’

En wat is minder leuk?

,,De steeds weer veranderende wetten en regelgeving. Dat zorgt voor onrust. Aan de andere kant biedt het ook kansen, maar het is wel iets wat veel energie kost.’’

Vinden mensen het lastig om over geld te praten?

,,Het zal je verbazen hoe makkelijk mensen al hun gegevens naar je opsturen. Ik had verwacht dat het moeilijker zou worden toen we klanten niet meer op kantoor konden ontvangen, maar dat blijkt geen probleem te zijn.’’

Waar lopen mensen het meeste tegenaan?

,,De manier van financieren. Er zijn zoveel wetten en regels. Mensen weten vaak niet goed wat ze precies kunnen lenen. Een zelfstandige heeft een heel ander inkomen dan iemand in loondienst. Maar vaak is er veel meer mogelijk dan je denkt.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede financieel adviseur te zijn?

,,Het is vooral belangrijk dat je inlevingsvermogen hebt. Dat moet je hebben om de zorgen of onrust bij een ander weg te nemen. Daarnaast moet je communicatief zijn. Je praat met allerlei mensen. Van notarissen tot aan makelaars en taxateurs. Ook moet je financieel onderlegd zijn. Anders zou ik deze baan zeker afraden.’’

Is dit je droombaan?

,,Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Een droombaan klinkt meer als bijvoorbeeld een profvoetballer. Maar ik was er al vroeg achter dat dát er voor mij niet in zat. Maar als financieel adviseur heb ik het zeker naar mijn zin. Als ik het niet leuk zou vinden, zou ik het ook niet doen. Of ik dit tot aan mijn pensioen blijf doen, weet ik niet. Maar zoiets kun je natuurlijk nooit zeker weten.’’

Financieel adviseurs gezocht Wil je net als Michiel financieel adviseur worden? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures. We lichten er drie voor je uit:



Centric Netherlands B.V. is op zoek naar een oplossingsgerichte Consultant Financiën die gemeenten adviseert over het beter inrichten van hun bedrijfsprocessen aan de hand van Centric informatiesystemen.



Maandag is op zoek naar een ervaren Strategisch Financieel Adviseur die kan adviseren bij complexe projecten. Je bent hierbij het aanspreekpunt en sparringpartner voor het directieteam, gemeentecontroller, gemeentesecretaris en de wethouder financiën.



Voor een relatief kleine organisatie is Van Nes + Plaisier personeelsdiensten op zoek naar een Financieel Adviseur die klanten kan adviseren en begeleiden. Je gaat deel uitmaken van een hecht team met goed opgeleide collega's.

