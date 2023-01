Motivatie nodig? ‘Vier al je successen, ook de hele kleine’

,,Ik ontdekte dat ik dus niet alleen op het werk heel perfectionistisch ben, maar ook thuis”, zucht ze. ,,Alleen al het inruimen van de vaatwasser moet perfect.” Voor me zit een vrouw die ik coach vanwege haar perfectionistische trekjes. ,,Wat een mooi inzicht”, jubel ik. ,,Echt een succesmoment.” De vrouw kijkt me verwonderd aan.

Ik weet het. Als we denken aan succes, denken we niet aan ontdekken dat je iets nog níet kan. We associëren succes met grote prestaties. Een diploma, promotie of grote doorbraak. Maar eigenlijk is elk tussenstapje op weg naar je doel een succes. Dus ook ontdekken wat er nog in de weg staat. We vergeten dit alleen vaak te vieren.

Quote Kleine succesjes vieren blijkt veel effectie­ver dan wachten op dat ene grote succes

Misschien is het niet alleen een kwestie van vergeten. We vinden het ook een beetje opschepperig. ,,Ach, welnee, stelde niks voor.’’ Gewone huis-tuin-en-keuken-succesjes voelen het niet waard om gevierd te worden. Liever kijken we naar wat er allemaal niet goed gaat en stappen over klein succes heen: ,,Jaja, ik heb mijn werk af, gezond gekookt en gesport, maar dat is normáál.’’ Neem van mij aan: dat is het niet. Heb je een taak succesvol uitgevoerd, sta er dan heel even bij stil en kijk hoe het voelt. Wat ging er goed? En waar genoot je het meest van? Welke vaardigheden heb je ingezet?

Waarom zou je dit doen? Omdat het je helpt optimistischer te zijn over je kunnen en je leven. Kleine succesjes vieren blijkt veel effectiever dan wachten op dat ene grote succes. Misschien zette je maar een kleine stap, maar je weet dat je op de goede weg bent. En je voelt je goed terwijl je onderweg bent. Als iets tegenvalt, dan heb je reserves om net wat meer door te zetten.

Macarons zonder belletjes

Zelf put ik veel inspiratie uit sommige thuisbakkers van Heel Holland Bakt. Er zit er altijd wel een bij die goed is in kleine succesjes vieren. Die je ziet glunderen bij een goed gelukte botercrème of die tevreden glimlacht over macarons zonder belletjes. En dan is het jammer dat het hele bouwwerk vervolgens in elkaar dondert of jurylid Janny de muntsmaak net iets te overheersend vindt. Maar dat betekent niet dat het mislukt is. Ze hebben weer wat geleerd en er ging ook een hoop goed.

