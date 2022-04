Na 100 jaar is hofleverancier Vink nog steeds een familiebedrijf: ‘Werknemers blijven tientallen jaren’

Deze drie broers zijn samen 100 jaar machinist: ‘Staat Johan Cruijf ineens in je cabine’

Johan Cruijff die opeens in je cabine staat, een 90-jarige man die om de derde klasse vraagt en zweven over een dikke laag sneeuw; de drie Haagse broers Wim (65), Arthur (58) en John (58) Korenhof werken dit jaar samen honderd jaar als machinist bij de NS. ,,De cabine is het mooiste kantoor dat je je kunt bedenken.”

