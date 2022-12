Naaiwinkels en kledingherstellers spinnen garen bij dure tijden: klandizie zit flink in de lift

Arriva ontslaat buschauf­feur die zich telkens verslaapt

Een buschauffeur die zich met grote regelmaat verslaapt, is door vervoerbedrijf Arriva terecht ontslagen. Dat heeft de kantonrechter in Leeuwarden gisteren bepaald. De man kwam vele malen te laat op het werk, waardoor bussen niet konden rijden, te laat vertrokken of het dienstrooster in de soep liep.

