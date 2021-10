Nadenken over het einde? Dat moet doodnormaal worden, vinden Winny (50) en Immanuel (44)

Als kind werd Winny Bos (50) al gefascineerd door de dood. ,,Ik las als 7-jarige de rouwadvertenties in de krant, allemaal hetzelfde, behalve de namen. Welke mensen zaten daar achter? Ik werd me ervan bewust dat de dood onlosmakelijk met het leven verbonden is. We komen en gaan, het is onze verantwoordelijkheid om ons leven leuk te maken.”