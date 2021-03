Natali (32) maakt animatievideo’s: ‘Als kind was verhaaltjes verzinnen mijn grootste bezigheid’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Natali Voorthuis (32) is zelfstandig animator.

Wat doe je precies?

,,Als zelfstandig animator, illustrator en regisseur maak ik geanimeerde videoclips, trailers en educatieve animaties. Ik vind het geweldig om de ander daarmee te vermaken of aan het lachen te maken, daar kan ik mezelf echt in kwijt. Soms maak ik ook illustraties voor magazines of voor op een poster. Voor de lockdown gaf ik ook workshops en cursussen aan jongeren over animatie en film.”

Je maakt én regisseert animatievideo’s?

,,Ja, dat klopt. Het werk van een animator kun je ook opvatten als iemand die alleen maar animeert, maar ik heb ook opdrachten waarvoor ik de hele video van kop tot staart bedenk, inclusief het storyboard, zo heb ik ook de regie in handen.”

Hoe ben je begonnen?

,,Na het afronden van mijn studie animatie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht ben ik gelijk gaan werken als freelancer. Ik wist tijdens mijn studie al dat werken als zelfstandige mij het meest ligt. Ik vind het fijn om eigen baas te zijn, zelf te zoeken naar klanten of samen te werken met andere freelancers. Samen met twee andere animatoren heb ik ook een collectief (samenwerkingsverband, red.).”

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,De animaties die voor verschillende klanten maak zijn voornamelijk digitaal, ik werk dus vooral achter mijn computer en mijn tekentablet. Voor de lockdown gaf ik ook workshops en cursussen op verschillende basisscholen.”

Mis je de gezelligheid van collega’s weleens?

,,De eerste jaren na mijn afstuderen in 2010 vond ik het wel prima zo zonder collega’s, maar op een gegeven moment was het toch wel een gemis. Daarom deel ik sinds 2017 een studio met andere freelance animatoren, zo heb ik toch collega’s om mij heen. Het is ook fijn dat je elkaar tips en advies kunt geven.”

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Het leukste is dat ik er enorm creatief op los kan gaan, daar word ik door de meeste opdrachtgevers heel vrij in gelaten. De meerderheid van mijn klanten komt ook bij mij terecht omdat ze mijn stijl heel leuk vinden. Het directe contact met de klant vind ik ook erg leuk, van het brainstormen over wat diegene wil, tot aan het schrijven van een scriptje en het maken van een storyboard.”

En wat is minder leuk?

,,Er zijn periodes in het jaar dat er veel projecten in een keer binnenstromen, waardoor je een aantal weken hele lange werkdagen hebt. Dat is fysiek soms best zwaar, omdat je in principe de hele dag gebogen achter de computer zit. Je moet wel in de gaten houden dat je dan fit blijft, door bijvoorbeeld te sporten.”

Wie zijn jouw inspiratiebronnen?

,,Qua stijl laat ik mij graag inspireren door Masaaki Yuasa en Michaella Pavlátová, om maar een paar namen te noemen. Wat betreft animatiestijl, ben ik groot fan van de animatiefilm Asterix en Cleopatra uit 1968. Ik zou niet weten hoe vaak ik die film inmiddels heb gezien, toch blijf ik iedere keer nieuwe dingen ontdekken.”

Is dit werk iets wat je vroeger al wilde doen?

,,Jazeker, als kind was tekenen en verhaaltjes verzinnen mijn grootste bezigheid. Tot mijn twaalfde wilde ik illustrator of striptekenaar worden, totdat ik een jaar later in een tv-aflevering zag hoe animatiefilms worden gemaakt, toen was ik gelijk verkocht. Mijn stripjes komen door middel van animatie tot leven, dat vond ik zo mooi om te zien dat ik er sindsdien vol voor ben gegaan.”

