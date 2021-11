Neem touwtjes in handen bij je beoordeling: ‘Begin zelf bij je baas over jouw werkbeleving’

Franse president bezorgt Nederland­se minimumlo­ners 3 euro extra

Na jaren stagnatie stormt Europa ineens in volle vaart af op een in heel Europa geldend - maar per land in hoogte verschillend - wettelijk minimumloon. Mede dankzij president Macron, die absoluut nog vóór de Franse presidentsverkiezingen van april een Europees akkoord wil, gaan ook Nederlandse minimumloners er straks als het aan het Parlement ligt dik 3 euro per uur op vooruit.

25 november