Nico was bodyguard voor Lady Gaga en Beyoncé: ‘Beveiliging heeft altijd effect op iemands privéleven’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Nico Raat (47) is bodyguard en heeft een eigen opleidingsbedrijf in persoonsbeveiliging.

Wat doe je precies?

,,De meeste tijd houd ik me bezig met de persoonsbeveiliging van mensen in het buitenland, ik heb veel beroemde klanten. Maar ik doe er ook nog andere dingen naast. Zo zijn we de afgelopen zomer bezig geweest met de opnames van het tv-programma De Bodyguard, waarin kandidaten kunnen laten zien wie het in zich heeft om bodyguard te worden. In het najaar ga ik me weer meer richten op de trainingen die we geven in persoonsbeveiliging en onze opleidingen. Dat doen we vanuit mijn eigen bedrijf Amsterdam Consultancy Group.”

Hoe vaak zit je in het buitenland?

,,Vroeger zat ik tien tot elf maanden per jaar in het buitenland, daar ben ik nu wat meer balans in het aan het zoeken.”

Mis je het reizen niet?

,,Mensen denken altijd dat het reizen mijn werk zo geweldig maakt, dat je overal komt en veel ziet van de wereld. In de praktijk zie je eigenlijk alleen de vliegvelden en de locaties waar je iemand moet beveiligen. Daarnaast komt er veel meer bij kijken, dat weet niet iedereen. We gaan nooit ergens heen zonder voor te verkennen. Hoe zit het veiligheidstechnisch in elkaar, welke mogelijke risico’s zijn er, hoe kunnen we die vermijden? Dit doen we zodat alles soepel verloopt voor de klant.”

In het verleden heb je voor beroemdheden als Lady Gaga, Beyoncé en Kanyé West gewerkt. Hoe is dat?

,,Mensen willen altijd weten hoe zo iemand in het echt is. Maar daar vertel ik niets over. Ik zou het ook niet leuk vinden als mensen alles over mijn privéleven weten.”

Wat vind je het mooist aan je werk?

,,Dat je ervoor kunt zorgen dat beschermde personen gewoon kunnen blijven doen wat ze willen. Dat een columnist of journalist zijn of haar werk kan blijven doen en een artiest kan blijven optreden. Ik ben vooral blij als dit lukt ondanks alle hectiek door bijvoorbeeld hordes fans.”

Quote Wij vinden dat er onderweg gewoon spontaan een broodje gehaald moet kunnen worden

Je bent niet de eerste Nederlandse persoonsbeveiliger van beroemdheden. Waarom zijn Nederlanders zo gewild?

,,Het is denk ik de combinatie van achtergrond en visie. Bijna al onze jongens komen bij de politie of Defensie vandaan. Daarnaast is onze missie de situatie zo draaglijk mogelijk maken voor de beschermde persoon. Persoonsbeveiliging heeft altijd effect op iemands privéleven. Het is al vervelend genoeg dat je het nodig hebt, dan is het extra zuur als je ook nog eens een opgesloten leven moet leiden. Je kunt iemand inderdaad vanuit zijn huis zo de auto in duwen en op locatie snel naar binnen brengen. Dat is het meest veilig, maar niet het prettigst.

Veel beveiligers worden getraind op aanslagen, een erg belangrijk onderdeel, maar 99 procent van de tijd krijg je er helemaal niet mee te maken. Voor de mensen die beveiligd worden is het niet leuk als de procedures zo ontzettend strak zijn. Wij vinden dat er onderweg gewoon spontaan een broodje gehaald moet kunnen worden. Als je er maar niet te lang blijft hangen en het niet op Instagram zet.”

Wat moet je kunnen om dit werk te doen?

,,Naast dat je fit moet zijn, moet je jezelf ook weg kunnen cijferen. Het draait om de beschermde persoon, niet om jou. Daarnaast moet je niet zo snel onder de indruk zijn van roem en rijkdom. Maar het belangrijkste is misschien nog wel: je moet altijd alert zijn. Ook als je moe of geïrriteerd bent of honger hebt. Als je iemand tijdens zijn vakantie beveiligt en rustig op het strand ligt, is het een stuk relaxter. Maar in een drukke menigte moet je het gedrag van alle mensen in de gaten houden en precies zien hoe je weg kunt komen als er gevaar dreigt. Na een paar uur ben je echt bekaf.”

Hoe zie je je toekomst in dit vak?

,,Ik zie voor mezelf in de toekomst meer een coördinerende rol. De rest laat ik over aan onze medewerkers. Daarnaast wil ik de trainingen in Nederland verder uitbouwen. Zo kan ik ook wat vaker thuis zijn. Ik heb veel van mijn kinderen gemist toen ze nog klein waren. Dat realiseerde ik me toen ik in coronatijd ineens meer thuis was. Dat moet anders. Maar het avontuur heb ik wel gewoon nodig in mijn werk. Ik zou niet gelukkig worden van een kantoorbaan.”

