Nog nooit elektriciteitskabeltje gezien? Zelfs dán mag je hier komen meewerken aan stevig elektriciteitsnet

Anne (33) was docent van het jaar, maar viel als een blok voor het vak van uitvaarton­der­ne­mer

In 2019 werd ze nog verkozen tot MBO-Leraar van het Jaar in Rotterdam. Vier jaar later staat ze voor een ommezwaai. De Rotterdamse Anne Grootenboer viel als een blok voor het vak van uitvaartondernemer. ,,Als ik nu aan die uitvaart terugdenk, krijg ik meteen weer kippenvel.’’