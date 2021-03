Nu haar man ziek is kan Monique niet bij de pakken neer zitten dus is ze een bedrijf gestart: ‘Eerst vond ik het eng’

Monique Willink (62) uit Scheveningen is een bedrijf gestart. Met Elegant aan de Wand verkoopt ze fotografie voor aan de muur. ,,Mijn man is ziek. Hij was freelance-sportfotograaf maar heeft na veel knokken z’n camera neer moeten leggen. Met een speciale beugel, die de zware lens tilde, kon hij eerst nog enige tijd doorwerken maar inmiddels gaat ook dat niet meer. Kunnen we nog wat met al die mooie foto’s die er gemaakt zijn, vroeg ik me af.’’