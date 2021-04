Ondernemer negeert regels en kijkt met tientallen vrienden bekerfinale bij ‘eigen Fieldlab-event’

‘Wat het kabinet kan, kunnen wij toch ook’, was de gedachte. Dus liet hij zondag alle gasten van tevoren een coronatest doen, om daarna samen sport te kijken op een groot scherm met een hapje en een drankje. Een dag later blikt de Arnhemse ondernemer terug op een ‘leuke, gezellige dag’. Hij is zich van geen kwaad bewust, al weet hij dat de regels zijn overtreden.



,,Of ik een slecht voorbeeld ben? Misschien, maar ze gaan nu toch ook overal van die Fieldlabs organiseren? Dat hebben wij ook gedaan. Ik heb testen gekocht, iedereen heeft er een gedaan. Ik zeg altijd voor de gein: testen, testen, testen, maar dat is natuurlijk ook gewoon zo. Corona gaat niet weg en is er over vijf jaar nog steeds.”