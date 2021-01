Ooit begonnen als stagiair, nu de directeur: ‘Voel me deel van de familie’

Joost den Otter is sinds 1 januari 2017 directeur van Lomans Totaalinstallateur. Hij is naar eigen zeggen ‘na drie generaties Lomans een vreemde otter in de bijt.’ Den Otter kwam in 1996 als stagiair bij Lomans, werkte er zes jaar en vervolgens tien jaar elders. Bij zijn terugkeer in 2012 sprak hij met toenmalig directeur Paul Lomans af, dat hij in 2017 het stokje over zou nemen. En zo geschiedde.