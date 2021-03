Overvolle inbox en het overzicht kwijt? Business organizer Annelies schiet te hulp

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Annelies Bouwhuis (44), zelfstandig business organizer.

Een business organizer?

,,Ja, ik begeleid mensen met een drukke kantoorbaan die problemen hebben met timemanagement, die niet weten hoe ze een overvolle mailbox op orde houden en daardoor stress ervaren. Ik coach deze mensen een-op-een om ze vaardigheden aan te leren zodat ze weer meer aan hun eigen doelen toekomen. Daarnaast geef ik ook trainingen en workshops bij organisaties.”

Hoe ben je begonnen?

,,Een jaar of zes geleden werkte ik nog als ambtenaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik wilde iets anders, maar wist nog niet goed wat. Gaandeweg leerde ik dat mijn krachten liggen in het opruimen en structureren en het helpen van mensen en kwam ik achter het bestaan van het beroep professional organiser. Ik heb toen een cursus daarin gevolgd, een business organizer is een specialisatie van het beroep.’’

,,In het begin werkte ik nog als ambtenaar en hielp daarnaast mijn collega’s bij het structureren van hun werk, later gaf ik ook workshops binnen het ministerie. Het beviel zo goed dat ik in 2019 de stap heb gezet om als zelfstandige fulltime aan de slag te gaan.”

Quote In het begin werkte ik nog als ambtenaar en hielp daarnaast mijn collega’s bij het structure­ren van hun werk Annelies Bouwhuis

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Ongeveer de helft van mijn werkdag besteed ik aan mijn klanten. Ik geef dan trainingen, workshops of heb een coachingafspraak. De andere helft van de dag ben ik vooral bezig met mijn eigen kennisontwikkeling door veel te lezen, en doe ik allerlei dingen om zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld door nieuwsbrieven te schrijven, actief te zijn op social media of door te netwerken.”

Wie zijn jouw klanten?

,,Ik richt mij voornamelijk op het midden- en kleinbedrijf in de (semi)overheid, zorg of het onderwijs. De meerderheid van mijn klanten is vrouw en tussen de 30 en 60 jaar. Deze groep werkt al wat langer, loopt soms vast in het werk doordat zij bijvoorbeeld niet goed weten hoe bepaalde digitale systemen werken en veel ballen in de lucht moeten houden. Ik zie vaak dat zij door hun organisatie helemaal niet goed worden voorbereid op hoe ze de techniek slim in kunnen zetten.”

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Het allerleukste vind ik om de opluchting te zien in de ogen van mijn klanten, bijvoorbeeld nadat ze een hele opgeruimde takenlijst en inbox hebben en ineens weer overzicht ervaren. Daar worden mijn klanten zo blij van, dat geeft hen zoveel energie, die energie voel ik ook.”

En wat is minder leuk?

,,Ik vind de marketing, en het zichtbaar zijn als bedrijf soms best lastig, maar dat geldt denk ik voor meer ondernemers, die richten zich het liefst op hun hoofdtaak. Verder zijn er geen minder leuke kanten voor mij.”

Quote De ene klant leert natuurlijk sneller dan de ander, dus geduld en inlevings­ver­mo­gen zijn cruciaal Annelies Bouwhuis, business organizer

Wat moet je in huis hebben om een goede business organizer te worden?

,,Om een goede organizer te worden is het belangrijk dat je van nature houdt van opruimen en structuur. Als je een chaoot bent, gaat dit ‘m niet worden. Je begeleidt het proces bij de klant en daar is veel structuur voor nodig. De ene klant leert natuurlijk sneller dan de ander, dus geduld en inlevingsvermogen zijn cruciaal. Daarnaast is het essentieel om leergierig en nieuwsgierig te zijn. De ontwikkelingen staan niet stil; je moet jezelf steeds weer nieuwe dingen aanleren.”

Wil je dit tot aan je pensioen blijven doen?

,,Als het aan mij ligt wel. Ik ben wel iemand die het leuk vind om steeds weer nieuwe dingen te doen. Zo heb ik vorig jaar naast het organizen een tijdje webinars gegeven over Microsoft Teams. Ik sluit niet uit dat ik mijn werk als organizer blijf combineren met andere klussen. Nu werk ik bijvoorbeeld ook voor 12 uur per week bij een organisatie als directiesecretaris.”

Opgeruimde types gezocht



Ben jij een administratieve kei en weet jij altijd het overzicht te bewaren? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures. We lichten er twee voor je uit:



Netwerk Notarissen in Wijchen zoekt een fulltime secretarieel medewerker



KOKS Groep heeft een vacature voor een financieel administratief medewerker

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.