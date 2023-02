‘Pak mijn hand vast’, zegt vrouw in ambulance tegen Brams collega, daarna stopt ze met ademen

Zicht op de dood Claudia verloor haar zoon, nu helpt ze zelf mensen die rouwen: ‘Je moet de pijn kunnen verdragen’

In haar praktijk begeleidt Claudia van Hoorn (53) mensen die in rouw zitten door verlies van een dierbare, maar ook van gezondheid, werk of relatie. Of je nou wil of niet, je móet het rouwproces doorleven, vertelt ze. ,,Je moet de pijn kunnen verdragen.”

16 januari