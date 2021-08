Personeelstekort loopt op, sollicitant kan eisen stellen: ‘Gratis woning voor werk in de horeca’

Reyer is pas 12 jaar, maar nu al eigen baas: ‘In een maand kan ik 500 euro verdienen’

21 augustus Meer dan ooit schrijven tieners zich in bij de Kamer van Koophandel om zelfstandig aan de slag te gaan als websitebouwer, webshopeigenaar of in een andere branche. De 12-jarige Reyer Zwanenburg uit Haastrecht schreef zich onlangs in als franchise-lasergameverhuurder voor Gouda en omgeving. ,,In een drukke maand kan ik zo’n 500 euro verdienen.’’