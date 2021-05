Portier Hemand gaat ver voor de hotelgasten: ‘Desnoods halen we de hele kamer voor je leeg’

De dienstverlening van het hotel gaat ver. Heel ver. Een van de meest extreme voorbeelden die Ramlal (53), al 24 jaar portier, meemaakte was het volledig leeghalen van een kamer, op verzoek van de gast. ,,Alles moest eruit, inclusief het bed. Die persoon sliep op de grond.” Een prijzig nachtje back to basic. Wat de wens ook is, het personeel van Des Indes stelt geen vragen, maar willigt hem - met glimlach - in.



Het zijn niet de comfortabele kamers, het is niet het historische gebouw en ook niet de ligging aan het statige Lange Voorhout waarom de hooggeplaatsten op deze wereld voor Des Indes kiezen, het is de uitzonderlijke service, zegt Ramlal. ,,Daardoor voelen gasten zich thuis.” Al 140 jaar – het hotel viert dit jubileum het hele jaar onder het motto ‘140 years of grandeur and elegance’ – is het gastenverblijf daarin ongeslagen.