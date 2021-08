Robin (31) switchte tijdens corona van theatermaker naar pakketbezorger

Hij had een paar maanden eerder zijn vaste baan als hoofdtechnicus bij een theaterproducent opgezegd om voor zichzelf te beginnen als inspiciënt. ,,Met het idee dat er in de culturele sector toch altijd wel werk zou zijn. Dit had natuurlijk niemand aan zien komen”, vertelt Robin. In maart vorig jaar werd de gehele culturele sector stilgelegd en werd de agenda van de inspiciënt in een klap leeg geveegd. Maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. ,,Dinsdag was de persconferentie en zondag had ik mijn eerste rit bij PostNL.”