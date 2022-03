Roger mag over de hele wereld autorijden voor zijn werk: ‘De vrijheid vind ik geweldig’

wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Roger Seetsen (53) is Lead Operator bij Cyclomedia, een bedrijf dat de omgeving in kaart brengt.

Moet je vaak uitleggen wat je doet?



,,Ja, meestal wel. We rijden rond in auto’s met een camera op het dak om 360 graden omgevingsfoto’s te maken. Mensen beginnen vaak meteen over Google en zeggen dan: ‘Ik wil niet met mijn huis op Google Maps’. Ik zeg dan altijd: ‘Dit is geen Google, dit is iets mooiers’.



Wij méten de omgeving namelijk. Sommige gemeenten willen een database van alle lantaarnpalen, anderen van alle bomen in de stad of ze willen weten welke verkeersborden waar staan. En dat doet Cyclomedia op internationaal niveau, we rijden in 28 verschillende landen over heel de wereld.”

Gaat de auto overal mee naartoe?

,,Meestal rijden we met onze eigen auto’s. Maar in het buitenland bouwen we soms onze eigen apparatuur op een huurauto. Het gebeurt weleens dat de camera bij de douane blijft hangen, ze vertrouwen het dan niet helemaal. We hebben in Brazilië weleens negen dagen moeten wachten op onze apparatuur, terwijl ik altijd de juiste papieren en vergunningen bij me heb.”

Quote In de afgelopen 16,5 jaar ben ik in totaal maar twee jaar en zeven dagen thuis geweest

Hoe vaak zit je in het buitenland?

,,In Nederland rijden we met zo’n 30 tot 35 operators, maar ik zit de meeste tijd in het buitenland. Of ik doe speciale projecten in Nederland, zoals in de Rotterdamse haven en de chemische industrie in Limburg. Daar mag anders nooit een auto van buitenaf komen.”

Wat maakt het werk zo leuk?

,,Je maakt iedere dag wat anders mee en je bent je eigen baas als je in de auto zit. Ik ben nu ook teamleider en leid operators op, maar ik rijd ook nog steeds elke dag. Die vrijheid vind ik geweldig. En wie krijgt er nou betaald om door Amerika te rijden? In welk ander beroep krijg je de kans om een rondje om het Witte Huis te rijden? Al heb ik in Amerika ook minder leuke gebieden gezien. In de buitenwijken van Washington worden elke dag moorden gepleegd. Ik heb daar onder politiebegeleiding mijn werk moeten doen.”

Hoe combineer je al dat reizen met je leven in Nederland?

,,Ik heb een gezin thuis, we zijn er allemaal ingegroeid. Mijn vrouw is er gewend aan geraakt dat ik zo vaak weg ben. In de afgelopen 16,5 jaar ben ik in totaal maar twee jaar en zeven dagen thuis geweest. Het vele reizen kan eenzaam zijn, daar moet je tegen kunnen. Sommige operators stoppen al na twee weken. Je zit namelijk wel dagen alleen in de auto en soms sta je een hele dag stil omdat het alleen maar regent.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dus als het regent kan jij je werk niet doen?

,,Als er al een druppel op de camera valt, lukt het meten al niet meer. Dus als het geregend heeft, ga je niet onder bomen rijden. Mensen denken vaak dat we alleen een beetje rondrijden, maar het is veel meer dan dat. Je krijgt een aantal dagen om een x aantal kilometer te rijden. Het is dan aan jou om uit te zoeken hoe je dat voor elkaar krijgt. ’s Ochtends tussen 8 en 10 uur is het druk op de weg omdat iedereen naar school en werk gaat, dus dan kun je beter aan de buitenranden van de stad beginnen. Maar het kan ook zijn dat je een straat in komt en dat er net een verhuiswagen staat. Hoe je dat oplost, moet je zelf bedenken.”

Wil je dit werk tot je pensioen blijven doen?

,,Het blijft fantastisch om met deze apparatuur te werken. Toen ik bij Cyclomedia begon, zaten we met zeven man personeel in een garagebox. Nu is het een groot internationaal bedrijf en worden de systemen steeds slimmer. Vroeger reed je in een schakelbak met een laptopje en moest je stoppen om beelden te schieten. Dan maakte je er slechts 2500 op een dag. Nu kun je gewoon blijven rijden en schiet je er 20.000.



Ik heb altijd gezegd dat ik hier nooit meer weg ga. Maar ik wil straks wel wat vaker thuis zijn, ik word ook ouder. En je mist een hele hoop als je altijd onderweg bent. Alle leuke dingen, verjaardagen, feestjes en bezoekjes, moet je dan in een weekend proppen.”

Operators gezocht

De collega worden van Roger? Hier vind je beschikbare vacatures bij Cyclomedia.



Operators zijn er niet alleen om met scanapparatuur rond te rijden. Bedrijven in bijvoorbeeld voedselproductie, (chemische) industrie, distributie en afvalverwerking hebben mensen in deze functie nodig om processen soepel te laten verlopen. Bij Nationale Vacaturebank vind je relevante vacatures in jouw regio.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.