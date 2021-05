Romy-Lisa moet het terras van haar lunchzaak nu al sluiten: ‘Ik word kapotgemaakt’

Deze bekende politici verlieten de Tweede Kamer, waar werken ze nu?

15 april Onlangs werd bekend dat Klaas Dijkhoff, de voormalige VVD-fractievoorzitter, tegenwoordig ondernemer is. Voor sommige ex-politici is het vinden van een baan niet heel makkelijk, voor anderen ligt er direct een glansrijke carrière in het verschiet. Wat doen enkele bekende namen uit de politiek tegenwoordig?