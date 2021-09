Ruben (28) is rietdekker: ‘Het is een te mooi vak om verloren te laten gaan’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Ruben de Feijter (28), rietdekker uit Vroomshoop.

Wat doe je precies?

,,Ik ben kort gezegd altijd op het dak aan het werk. Ik plaats rieten daken op huizen en ik pleeg onderhoud. Dit laatste is belangrijk omdat er geen alg, mos of bladeren tussen het riet mag komen. Door dit spul droogt het riet minder snel en er ontstaat door de algen een zwarte slijmerige laag op het dak. Dat is smerig en ook gewoon niet mooi. Als dit gebeurt maak ik het riet schoon of vervang ik een deel.’’

Hoe ben je hiermee begonnen?

,,Als kind wilde ik altijd al in de bouw werken. Ik vind het leuk om echt iets met mijn handen te doen. Maar het bouwen van huizen trok mij niet echt. Ik wilde liever iets aparts doen. Toen ontdekte de opleiding tot rietdekker in Genemuiden. Deze ben ik in 2009 gaan volgen en twee jaar later kon ik bij verschillende rietdekkersbedrijven ervaring opdoen. In 2014 ben ik voor mezelf begonnen.’’

Bij een eigen onderneming zit je veel achter de computer? Vind je dat wel leuk?

,,Ik vind de afwisseling heel leuk. Het grootste gedeelte van de tijd ben ik gewoon rietdekker. Maar ik vind het ook leuk om afspraken te maken en deze na te komen. En alles te regelen. Je komt dan ook wel echt met klanten in contact. Als je drie weken lang alleen op het dak werkt, gebeurt dat toch minder snel.’’

,,Daarnaast is het ook wel gebruikelijk om als rietdekker je eigen bedrijf te starten. Of je gaat als zzp’er aan de slag. Ik huur hen zeker ook in. Maar ik wil liever zelf alles in handen hebben.’’

Wat vind je het leukste aan je baan?

,,Elke klus is anders, want geen huis of dak is hetzelfde. Soms hebben architecten opeens vreemde hoekjes bedacht en dit zorgt voor een leuke extra uitdaging. Je wil namelijk niet dat er in je strakke rieten dak ook opeens een raar hoekje zit. Het is dan heel tof als je oplossing ook daadwerkelijk werkt. En je komt als rietdekker op allerlei verschillende plekken. Al blijf ik met mijn bedrijf meestal wel in de buurt van Vroomshoop.’’

En wat is het minst leuk?

,,Dat is lastig. Alles is eigenlijk wel leuk. Oké, het oude riet van de daken afhalen is niet leuk. Dan zit je de hele dag onder het stof. Maar voor de rest kan ik niets verzinnen. Zelfs het weer is niet erg. Natuurlijk je werkt de hele dag buiten, maar als het de hele dag regent ga ik geen rieten daken aanleggen. Dat is slecht voor het riet, omdat het dan niet goed droogt en het kan schimmelen. Het blijft een natuurproduct hè.’’

Quote Misschien ga ik vaker mensen opleiden, bijvoor­beeld bij AmbachtNe­der­land. Ik heb nu ook één leerling rondlopen Ruben de Feijter

Heeft de coronacrisis nog effect gehad op je baan?

,,Het is een stuk drukker geworden. Ik moet meer rieten daken vervangen én aanleggen. Waar dat aan ligt? Ik denk doordat mensen vaker thuis zijn en eerder zien dat het dak verouderd is. Al heeft de woningcrisis er ook wel mee te maken. Mensen verhuizen mensen minder snel en besteden hun geld liever aan een verbouwing. Of het aanleggen van een rieten dak.’’

,,Er is dit jaar wel een ander probleem. Het riet moet uit China komen, maar er is een tekort aan containers. Ze vragen hier nu extreme prijzen voor. Soms wel 18.000 euro. We laten met verschillende rietdekkers het riet nu in bulktransport komen. De rollen liggen dus in het ruim van het schip. Dat is wel onhandig, want elke rol moet nu apart met een hijskraan van het schip worden gehaald. Maar hierdoor heb ik gelukkig wel altijd riet gehad.’’

Zou je tot je pensioen rietdekker willen blijven?

,,Het is fysiek best zwaar werk, dus ik denk niet dat ik tot mijn pensioen rietdekker kan blijven. Zelfs al zou ik het willen. Maar ik blijf wel actief in dit vak. Misschien ga ik dan vaker mensen opleiden, bijvoorbeeld bij AmbachtNederland. Ik heb nu ook één leerling rondlopen en ik vind dat heel leuk om hem van alles te leren. Ik gun de toekomstige rietdekkers ook het werk. Het is een te mooi vak om verloren te laten gaan.’’

