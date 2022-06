Russische topkapster aan de slag in Nederland: ‘Als ik terugga naar Moskou, ga ik voor 15 jaar de cel in’

workaholic Peter werkte zestig uur per week en kreeg er nog een fulltime baan bij: ‘Lig op zondag om half negen in bed’

Hij is een workaholic. Dat moet ook wel als je de baas bent van niet één, maar van twee ziekenhuizen. Na ruim zes jaar vindt Peter Langenbach het echter mooi geweest. De boel is op orde, bij zowel het Maasstad Ziekenhuis als het Spijkenisse MC, en corona zit in een tussenpauze. Dus maakt de diehard Feyenoordfan zich nog om één ding zorgen: hoe hij aan een kaartje voor de finale van de Conference League komt.

16 mei